おしりを撫でられた黒猫が、突如としてキレのある猛烈なキックを繰り出す衝撃の瞬間が、SNSで話題を集めている。

【映像】あさりちゃんが猛烈キックする瞬間（実際の様子）

投稿したのは、黒猫・あさりちゃん（5歳）の飼い主（@kuro_asari5bee）。あさりちゃんはツンデレな性格で、この日は飼い主がそっとおしりを撫でていたところ、突如として「撫でていたのは、この手か!?」と言わんばかりにキレのあるキックを連発した。

撫でていたはずが…突然の反撃

飼い主によると、あさりちゃんは遊びの延長や、何かが不満なときに“猫キック”をするという。普段から遊んでいると、最終的にキックで終わることが多いものの、本気ではない肉球でのキックのためケガはないそうだ。ストレス発散にもなるのではないかと考え、好きにさせていると話している。

動画を見た人からは「つい何度も見ちゃう」「猛烈なキック愛おしい」「反応速すぎて職人芸」「顔が本当にツボですw」などの声が寄せられている。無防備な姿からのギャップは国内外から大反響を呼び、2000万超えの表示回数を記録している。（『わたしとニュース』より）