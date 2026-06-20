開始早々に大きな波に飲まれるも、そこからが海賊の真骨頂だった。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージL卓が6月19日に行われ、瑞原明奈（U-NEXT Pirates・最高位戦）が首位通過を果たした。2位は浜野太陽（連盟）。

【映像】ゴリ押しならぬ“ゴリラ押し”瑞原明奈、強気の麻雀

第1試合は西村雄一郎（協会）、吉田幸雄（連盟）、瑞原、浜野の並びで開始。瑞原は失点が続き、親番の東3局2本場を迎えた時点では4着目。しかしここでは2・5索待ちのリーチをかけ、浜野からロン。“メンタンピン”に裏ドラが1枚乗るうれしい親満貫で点棒を戻した。

その後は西村とのアガリ競争。南3局の親番で、瑞原の強気な攻めが活きる。役牌が対子の手からピンズの混一色へ方向を決めると、白と7筒をポンしてイーシャンテン。最後に西を暗刻にしてカン3筒待ちでテンパイした。浜野からリーチがかかるも、真っ向勝負で危険牌を切る瑞原。最後は自ら3筒を引き、白・混一色の7800点を入手。南4局は5200点をツモって逃げ切った。

第1試合後のインタビューでは「すごく疲れました。すごく集中して打てたので、それは良かったと思います」とコメント。「去年も1stステージはトップからあわや敗退というところで、ギリギリの通過だったので、気を抜かずに頑張りたい」と締めた。

第2試合は東家から西村、浜野、吉田、瑞原の並びで開始。東2局、瑞原は浜野の親リーチに親満貫を放銃。首位通過を狙った攻めが裏目に出てしまう。しかしこうなっても崩れないのが、Mリーグで修羅場をくぐってきた瑞原の強み。失点を最小限に防いでいく。南3局は2000点のツモ、親番の南4局も配牌からベタオリを決め、3着で試合を乗り切った。

試合後は「とってもうれしいです。今日は本当にすごく勝ちたくて、勝ちたい気持ちが強すぎて良くないなと数日前から思っていたので、その気持ちを抑えた入り方をしました」とコメント。東2局の失点については「2位での通過で良ければ、もっと守備的にやっていいと思っていたのですが、首位通過を目指していたので」と説明した。

U-NEXT Piratesは2025-2026シーズンにおいてチーム順位8位となり、レギュラーシーズンで敗退。その後、10日に小林剛（麻将連合）の契約満了が発表されるなど、ファンの落胆が続いていた。雰囲気の変わる勝利を挙げた瑞原。最後に「最近、不甲斐ない結果が続いていたので、久しぶりに勝った報告が皆さんにできてうれしく思っています」と笑顔を見せ、視聴者からは「アッキーナおめでとう！」「はい、かわいい！」「スカッとトップありがとー！」と多くのコメントが寄せられた。

【第1試合結果】

1着 瑞原明奈（U-NEXT Pirates・最高位戦）5万400点／＋70.4

2着 西村雄一郎（協会）4万300点／＋20.3

3着 吉田幸雄（連盟）1万4000点／▲26.0

4着 浜野太陽（連盟）−4700点／▲64.7

【第2試合結果】

1着 浜野太陽（連盟）7万500点／＋90.5

2着 西村雄一郎（協会）2万3100点／＋3.1

3着 瑞原明奈（U-NEXT Pirates・最高位戦）1万2900点／▲27.1

4着 吉田幸雄（連盟）−6500点／▲66.5

【最終結果】

1位 瑞原明奈（U-NEXT Pirates・最高位戦）＋43.3

2位 浜野太陽（連盟）＋25.8

3位 西村雄一郎（協会）＋23.4

4位 吉田幸雄（連盟）▲92.5

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

