若月佑美「顔が父親の若い頃に似てきている」 左右で異なる“男顔・女顔”の個性に率直な思い「昔はコンプレックスだった」

若月佑美「顔が父親の若い頃に似てきている」 左右で異なる“男顔・女顔”の個性に率直な思い「昔はコンプレックスだった」