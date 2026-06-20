若月佑美「顔が父親の若い頃に似てきている」 左右で異なる“男顔・女顔”の個性に率直な思い「昔はコンプレックスだった」
元乃木坂46のメンバーで俳優の若月佑美（31）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。左右で異なる“男顔・女顔”の個性に思いをつづった。
【別カット】「どの角度から見ても素敵」若月佑美の左右で異なる“男顔・女顔”
若月は「年々、顔が父親の若い頃に似てきている。左側からの顔と右側からの顔が違うのも、私」と、自身の右顔・左顔・正面顔の写真をそれぞれアップしている。
複数枚の写真を添えて「昔はコンプレックスだったが今は個性だと思っている。よく右側からだと男顔で左側からだと女顔だと言われる」と明かし、「だから利き顔は？と聞かれたらよく無いです！って言うんだけど、実際はどっちがいいか分から『ない』」とも語り、自身の顔の特徴に対する率直な思いを記した。
コメント欄には「男前美人」「素敵なお顔」「どっちも可愛い」「羨ましい！」「どの角度から見ても素敵です」「美しい」「なるほど！イケメンにも美女にもなれるのか……羨ましい!!」などの声が寄せられている。
【別カット】「どの角度から見ても素敵」若月佑美の左右で異なる“男顔・女顔”
若月は「年々、顔が父親の若い頃に似てきている。左側からの顔と右側からの顔が違うのも、私」と、自身の右顔・左顔・正面顔の写真をそれぞれアップしている。
複数枚の写真を添えて「昔はコンプレックスだったが今は個性だと思っている。よく右側からだと男顔で左側からだと女顔だと言われる」と明かし、「だから利き顔は？と聞かれたらよく無いです！って言うんだけど、実際はどっちがいいか分から『ない』」とも語り、自身の顔の特徴に対する率直な思いを記した。
コメント欄には「男前美人」「素敵なお顔」「どっちも可愛い」「羨ましい！」「どの角度から見ても素敵です」「美しい」「なるほど！イケメンにも美女にもなれるのか……羨ましい!!」などの声が寄せられている。