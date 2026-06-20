元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さん（37）が20日までに自身のインスタグラムを更新。豪華メンバーにゴルフコンペの様子を投稿した。

自身のインスタグラムで「JOJOEN CUP。芸能人ゴルフチャンピオン決定戦〜創業50周年記念大会〜という事で叙々苑カップが7年ぶりに復活開催されました」とつづり始めた。

「私はカジサックこと梶原雄太さんと同組で回らせていただきました。いつも遠藤さんとの対決を見させてもらっていたので目の前でプレーが見れて大感激でした」と白ミニスカートゴルフウェア姿で一緒にラウンドを回ったキングコング・梶原雄太との2ショットを投稿した。

さらに「右を見ても左を見ても超豪華な芸能人の方々ばかり…中でも一番びっくりしたのは、あの柴田恭兵さんに名前を知っていてもらえた事。更に、本当にゴルフが好きなのが番組見てたら伝わってきたよと言っていただけた事。素直に嬉しかったです！！！」とアンミカ、山内鈴蘭、みかん、鈴木奈々との笑顔記念ショットも公開した。

ネットでは「アン・ミカさんとの双璧っぷり」「めっちゃキレイ」「リスペクトです！」などの声があがった。