歴史と緑の調和が織りなす芝・竹芝エリア　駅舎のリニューアルが進行中の浜松町駅とその周辺をぶらり

サラリーマンの街“新橋駅”のとなりに位置する「浜松町駅」。昭和の時代は、街のランドマークといえば駅前に建つ「世界貿易センタービル」があるくらいで、ほかに高い建物は皆無だった。駅至近の芝・増上寺の背後には東京タワーがそびえ建つ。かつて駅の海側には、国鉄の貨物ターミナルが拡がり、伊豆諸島へと向かう船舶が出航する竹芝桟橋や東京港埠頭、芝離宮恩賜庭園に代表される”歴史と緑”が融合するごく普通の街並みだった。平成の時代に入ると周辺の再開発が進み、今では高層ビルに囲まれたオフィス街へと変貌した。JRや東京モノレールの駅も、周辺の環境変化に合わせて駅舎のリニューアルが進行中だ。そんな変わりゆく浜松町駅とその周辺の今昔をふり返ることにしたい。

※トップ画像は、再開発が進む浜松町駅とその周辺。手前の池は旧芝離宮恩賜庭園＝2026年6月16日、港区浜松町

「め組のけんか」

JR浜松町駅の北口を出て芝・増上寺に向かって歩いていると、道端に建てられている「め組のけんか」の案内板が目に入る。その説明文には、芝神明（現・芝大神宮）の境内で行われていた勧進相撲の力士と、町火消“め組”との間で起こった喧嘩〔けんか〕を題材にした、江戸で評判になった芝居「神明恵和合取組〔かみのめぐみわごうのとりくみ〕」のことが記されていた。

ここに出てくる「め組」とは、時代劇“暴れん坊将軍”でもおなじみの町火消め組のことで、徳川8代将軍・吉宗が行った“享保の改革”で制度化された今でいう消防団だ。江戸の町火消“いろは48組”あるうちのひとつである「め組」は、芝神明（→芝大神宮）のある港区芝大門から新橋駅周辺を管轄していた。関東のお伊勢さまと呼ばれる「芝大神宮」は、この案内板からすぐの路地裏にあり、2005（平成17）年には御鎮座1000年を迎えた第66代・一条天皇の時代（1005年）に創建された由緒あるお社〔やしろ〕だ。

駅前の通りをさらに進んだ突き当りには、徳川将軍家の菩提寺である芝・増上寺がある。その正面に建つ「三解脱門〔さんげだつもん〕」は現在修復工事中で、2032（令和14）年11月までその姿を見ることができない。増上寺の開創は1393（明徳4年）で、元々は千代田区麹町周辺に建立していたが、1598（慶長3年）に現在地へ移転した。

境内には、二代・秀忠、六代・家宣、七代・家継、九代・家重、十二代・家慶、十四代・家茂の計6人の徳川将軍ご墓所がある。この墓所には、各将軍の正室と側室のお墓も併設されており、なかでも14代将軍・家茂の正室であった皇女・静寛院和宮さまも埋葬されている。1955（昭和30）年代に行われたご墓所の学術調査の際には、和宮さまの副葬品のひとつとして、ガラス板（湿板写真）が発掘された。そのガラス板には、長袴の直垂に立烏帽子を身に着けた若い男性が写っていたとされるが、保存方法が適切ではなかったため、発掘した翌日にはそのお姿は消えてしまったという。なんとも残念な話だ。

浜松町駅（北口）の駅前通りに設置されている「め組のけんか」を記した案内板＝2026年6月16日、港区芝大門

「め組のけんか」の案内板は、都営地下鉄大門駅のA6出口のそばにある＝2026年6月16日、港区芝大門

都営地下鉄大門駅A6出口から裏路地へ入ると芝大神宮（芝神明）が鎮座している＝2026年6月16日、港区芝大門

芝大門交差点に設置される初代・広重が描いた東都名所「芝神明と増上寺」のレリーフより＝2026年6月16日、港区芝公園

修復工事中の芝・増上寺「三解脱門」。門を覆うように設置された工事用シートには三解脱門の絵が描かれている＝2026年6月16日、港区芝公園

日本一の高さを誇った旧・世界貿易センタービル

展望台から見おろす眼下には、東海道新幹線、東海道線、同貨物線、山手線、京浜東北線、モノレールがひっきりなしに、右に左にと通過していくそのさまは、鉄道大好き少年にとって夢のような場所だった。何時間でも飽きずに見入っていたことを、いまでもなつかしく思い出す。そんな旧・世界貿易センタービルもすでに解体され、その跡地では6つのビル（JRの線路側より、東京モノレール浜松町駅、世界貿易センタービル南館、バスターミナル、同本館、浜松町クレアタワー、みなと芸術センター）への「建て替えプロジェクト」が進行中だ。この場所には、もともと東京市電（路面電車→東京都電）やバスの車庫・工場などがあったところだ。

旧・世界貿易センタービルが完成したのは、1970（昭和45）年3月のことで、当時としては霞が関ビル（千代田区霞が関／36階建て147m＝当時）よりも高い、日本一の高さを誇る40階建て162mの超高層ビルとして誕生した。しかし、翌年には、新宿区西新宿に京王プラザホテル（47階建て169m）が誕生したため、日本一だったのはわずか1年だけだった。旧・世界貿易センタービルは、2021（令和3）年6月限りで閉館した。

浜松町といえば、「旧芝離宮恩賜庭園」も都会のオアシスとして貴重な存在だ。江戸後期に紀州徳川家などの庭園を経て、明治になり皇族の有栖川宮家が所有し、1875（明治8）年に宮内省が買い上げて皇室の離宮となったものだ。その後、昭和天皇のご成婚を記念して1924（大正13）年に東京市（当時）に下賜され、「恩賜庭園」として一般に公開された。

ところで、浜松町に鉄道が通ったのはいつなのか。それは、1872（明治5）年の我が国最初の鉄道開業にまでさかのぼる。しかし、このときは通過する線路があっただけで、この地に駅が誕生したのは、それから37年後となる1909（明治42）年12月のことだった。品川駅から烏森駅（現・新橋駅）まで、東海道線とは別の線路（のちの山手線）が開業したときにできたのが「浜松町駅」だった。「浜松町」の由来は、元禄の時代、遠州国・浜松（現・静岡県浜松市）の出身者が、このあたりの名主となったことから、その土地を浜松町と呼んだことにはじまるという。

浜松町駅の海側には、江戸の時代から運河をはさんで大名の庭園や陣屋地があり、直接陸地が海（海岸）に接していたわけではなかった。以前、テレビ番組で浜松町駅の駅前通りが海（東京湾）に向かってゆるやかな下り坂になっているのは、線路の反対側が明治以前は海だったことから、その海岸に接していたためと解説していたが、どうもそうではなさそうだ。実態としては、線路をくぐるために道路を掘り下げただけであって、明治の鉄道開通当初は、ガードのあたりには踏切があったとされる。ちなみに、鉄道の線路は開通当初から築堤を築き、運河上を通っていたが、品川駅〜烏森駅間の開業と同時に線路もかさ上げされ、新橋駅へとつづく高架線へと姿を変えた経緯がある。

1872（明治5）年の新橋〜横浜間の開業時に描かれた「東京蒸気車鉄道一覧之図」。孟斎芳虎（澤村屋清吉板）3枚組より。（朱書きは筆者加筆）＝所蔵／JLNA

現在の浜松町駅周辺を描いた江戸時代の御府内往還其外沿革図書より。（朱書きは筆者加筆）＝1862（文久2）年、所蔵／JLNA

1921（大正10）年の浜松町駅周辺の地形図。世界貿易センタービルの場所は、東京市電（当時の路面電車）・バスの車庫や工場だったところだ＝東京逓信局〔東京市芝区図〕より、所蔵／JLNA

芝離宮の全景写真。池の後方右側には西洋館が見える＝1891（明治24）年ごろの撮影と思われる、宮内公文書館蔵

開業して間もない1909（明治42）年ごろの浜松町駅（北口）＝写真所蔵／JLNA

完成まもない頃の旧・世界貿易センタービルと周辺の街並み＝写真所蔵／JLNA

浜松町駅北口改札前の道路が傾斜しながらガード下をくぐっているのは、人工的に道路を掘り下げたことによるもので、海へとつながる自然傾斜ではない＝2026年6月16日、港区浜松町

1970（昭和45）年に建てられた旧・世界貿易センタービルを望む＝2021年6月10日、港区海岸

浜松町駅から東京タワー方向を見た駅前通りの夜景＝2025年6月2日、港区海岸

貨物駅の再開発とオフィスビルの誕生

浜松町駅の海側には、明治の鉄道開業以降、長らく新橋駅（→のちの汐留駅）の一部として貨物ヤードが存在した。その敷地たるや31ヘクタール（東京ドーム約7個分）もあり、1986（昭和61）年に廃止されて以降、日本国有鉄道清算事業団の所有のまま長らく空き地となっていた。これは、地価の高騰を防ぐ目的もあって、売るに売れず塩漬けになっていたからだ。

再開発をはじめる前には、暫定的にイベント会場として使用したり、埋蔵文化財調査として武家屋敷跡や初代新橋駅の発掘調査も行われた。1995（平成7）年になって、ようやく都市再開発計画が動き出した。浜松町駅前にも、2006（平成18）年から2007（平成19）年にかけて高層ビル2棟が完成し、浜松町駅周辺はより一層オフィス街へと変貌を遂げた。

その昔、浜松町駅から竹芝桟橋へ向かう通りには、陽が暮れると”屋台”が数多く出店する名所でもあった。港湾地区で働く人たちのオアシスだったというわけだ。再開発が進むにつれて、そうした光景は姿を消していった。浜松町の呑み屋といえば、1929（昭和4）年創業の老舗の大衆酒場「秋田屋」は、はずせまい。

再開発がはじまったころの汐留貨物駅跡地のようす。右後方には、旧・世界貿易センタービルが見える＝1995（平成7）年10月、港区東新橋

吞兵衛にとって浜松町といえば、もつ焼きで有名な1929（昭和4）年創業の老舗の大衆酒場「秋田屋」は外せないだろう＝2026年6月16日、港区浜松町

駅周辺の再開発と駅舎のリニューアルが進行中

浜松町といえば、もうひとつの顔として「羽田空港への玄関口」という一面もある。東京モノレールが開業したのは、1964（昭和39）年9月のこと。東京オリンピックの開催を控えて、国内外からの羽田空港へのアクセス線として、国鉄浜松町駅と当時の羽田空港を15分で結んだ。モノレール浜松町駅は、JR浜松町駅とともに現在リニューアル工事が進行中だ。狭い空間のなかで工事を行っているため、今は不便を感じることもあるが、完成すればJRの改札とも同一フロアでつながる予定だ。

この6月13日からは、モノレールの「北口改札」がオープンし、これまで2階（南改札）と3階（中央・JRのりかえ改札）にわかれていた改札口が、3階の新フロア（中央・JRのりかえ・北口改札）に集約された。モノレールのりばは、これまでどおりの4階にあり、車両の停車位置などに変更はない。改札階〜ホーム階へのアクセスもエスカレータの台数が増えるなど、旧来に比較すると利便性は向上した。JR北口エリアのリニューアルも、今年度の整備完了を目指しており、モノレール側も2027年春に駅構内のレイアウトの一部変更を予定しているほか、2030年には新駅舎の全面完成を見込んでいる。

JR南口にある東西自由通路ついても、旧通路の整備が進行中で、こちらも今年度中の完成を見込んでいる。現在、芝浦地区ではオフィスやホテル、住宅を備えたタワー2棟の建設が進んでおり、同エリアへの往来は便利になることだろう。これらが完成すれば、北口改札からは竹芝地区へと続くペデストリアンデッキとも同一フロアで結ばれ、浜松町〜竹芝〜日の出という回遊ルートが誕生する。さらには、南口から芝浦運河（芝浦1丁目再開発）へも歩行者専用道でつながるので、これら4つのエリア連携にも期待がふくらむ。

昭和の時代は、羽田空港への乗り換えと伊豆諸島への船舶航路への乗り継ぎ駅に過ぎなかった浜松町駅は、次世代に向けて大きく変わろうとしている。そして駅名こそ異なるものの、都営地下鉄（浅草線・大江戸線）大門駅との良好なアクセスも、浜松町という街の魅力のひとつだろう。

リニューアル工事中の浜松町駅全景。完成するとJR・モノレールともに竹芝地区を結ぶペデストリアンデッキと同一フロアで接続され、地上を歩くことなく回遊することが可能になる＝2026年6月16日、港区浜松町

JR浜松町駅北口駅舎のリニューアル工事完成予想図。左下に描かれる竹芝地区へとつづくペデストリアンデッキと昇降タワーは、すでに完成している＝資料出典／JR東日本

2030年に完成予定の東京モノレール浜松町駅の完成予想図＝資料出典／東京モノレール

新たに設けられた東京モノレール北口改札。近い将来、この改札とJR浜松町駅北口改札は連絡通路（同一フロア）で結ばれる＝2026年6月16日、港区浜松町

装いも新たになった東京モノレール浜松町駅の改札階（3階）コンコース。正面奥がJRのりかえ改札と中央口改札。写真の手前側に北口改札がある＝2026年6月16日、港区浜松町

2026年6月13日から供用が開始された東京モノレール浜松町駅の新レイアウト図＝資料出典／東京モノレール

現在工事が進められているJR浜松町駅（北口）と東京モノレール浜松町駅（北口）とを結ぶ連絡通路＝2026年6月16日、港区浜松町

新たに2026年6月22日から運行を開始する「キキ&ララ・モノレール」＝写真／東京モノレール

芝浦運河に沿って建設が進む芝浦1丁目地区再開発（中央のタワー2棟）＝2026年6月18日、港区芝浦

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、NPS会員、鉄道友の会会員。

【画像】浜松町の過去といまを写した画像の数々。古地図に見る街の歴史も（25枚）