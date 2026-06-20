2連勝で決勝T進出も、アメリカ代表ポチェッティーノ監督「優勝を目指すならば…」 オーストラリア戦はプリシッチ不在

2連勝で決勝T進出も、アメリカ代表ポチェッティーノ監督「優勝を目指すならば…」 オーストラリア戦はプリシッチ不在