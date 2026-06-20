攻撃的姿勢の恩恵？ アメリカはオウンゴールで2戦連発、ワールドカップ初の記録に
アメリカ代表は現地時間19日、FIFAワールドカップ2026・グループD第2節でオーストラリア代表を2−0で破った。
アメリカ代表がホームの大声援を受けながらキックオフを迎えたゲームは、序盤の11分、左サイドをドリブルで破ったFWフォラリン・バログン（モナコ／フランス）がマイナス方向へグラウンダーのボールを送ると、これがオウンゴールを誘発。幸先良く先手を取ると、前半終盤の43分にはDFアレックス・フリーマン（ビジャレアル／スペイン）が追加点を奪い、アメリカ代表が2−0で勝利。2連勝で決勝トーナメント（ラウンド32）進出を確定させた。
アメリカ代表は現地時間12日に行われたグループD第1節のパラグアイ代表戦で4−1と大勝していたが、同試合の7分、FWクリスティアン・プリシッチ（ミラン／イタリア）の突破から、MFウェストン・マッケニー（ユヴェントス／イタリア）が中央へ折り返すと、最後はオウンゴールを誘って先制ゴールを奪っていた。つまり、アメリカ代表は2試合連続でオウンゴールによる得点を挙げたこととなる。
FIFA（国際サッカー連盟）によると、過去のFIFAワールドカップにおいて、2試合連続でオウンゴールによる得点を記録したのは、今回のアメリカ代表が初になったという。両ゴールの崩しのパターンを見ても、単に“ラッキー”で片付けられるようなシーンとは考えにくく、チームとしての攻撃的な姿勢が生んだ結果と言えそうだ。
アメリカ代表がホームの大声援を受けながらキックオフを迎えたゲームは、序盤の11分、左サイドをドリブルで破ったFWフォラリン・バログン（モナコ／フランス）がマイナス方向へグラウンダーのボールを送ると、これがオウンゴールを誘発。幸先良く先手を取ると、前半終盤の43分にはDFアレックス・フリーマン（ビジャレアル／スペイン）が追加点を奪い、アメリカ代表が2−0で勝利。2連勝で決勝トーナメント（ラウンド32）進出を確定させた。
FIFA（国際サッカー連盟）によると、過去のFIFAワールドカップにおいて、2試合連続でオウンゴールによる得点を記録したのは、今回のアメリカ代表が初になったという。両ゴールの崩しのパターンを見ても、単に“ラッキー”で片付けられるようなシーンとは考えにくく、チームとしての攻撃的な姿勢が生んだ結果と言えそうだ。
【ゴール動画】アメリカはオウンゴールで2戦連発、どちらもサイドを崩した得点
キレッキレのドリブル⚡️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 13, 2026
🇺🇸プリシッチの突破からマッケニー
ラストパスがオウンゴールを誘発
🏆️ #FIFAワールドカップ グループB
🆚アメリカ×パラグアイ
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開催国アメリカが幸先良く先制🇺🇸— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 19, 2026
サイドを崩し最後はオウンゴールを誘う！
🏆️#FIFAワールドカップ グループD
🆚アメリカ×オーストラリア
📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@AQUARIUS_SPORTS pic.twitter.com/hsTfB07QGU