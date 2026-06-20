今の時期は、自家製の梅干しやラッキョウを漬ける家庭も多いのではないでしょうか。

おかずが足りない時や箸休めに。

あまった野菜でつくれば、フードロス削減にもつながる、手軽に手作りを楽しむ漬物の本を紹介します。

おかずを、あと一品ほしい。

箸休めやおつまみとして！

そんな時存在感を発揮するのが『漬物』です。

長崎市の書店では、多くの家庭が自家製の梅干しやラッキョウを漬けるこの時期にあわせ、さまざまな漬物の本を紹介しています。

（メトロ書店 読書アドバイザー 川崎 綾子さん）

「紙の本のおすすめポイントは、毎年その本を開いて見直して作っていくことができることと、お母さんやおばあちゃんとポイントを確認して書き込んだりしながら各家庭の伝統の味を、いろんな方法があると思うけどそういうことを足していける」

◇食べきり 漬けもの／重信 初江（朝日新聞出版）1,540円(税込)

漬物でフードロスをなくしましょう。

『食べきり 漬けもの』は野菜の価格が高騰する中、冷蔵庫のあまった野菜や、残りがちなダイコンやカブなどを使って、箸休めにもおつまみにもなる手軽なレシピ100品を紹介しています。

（メトロ書店 読書アドバイザー 川崎 綾子さん）

「変わったものだと、レタスとかピーマンなども書いているので、余ったものがあれば漬けたらいいと思う」

漬物を使ったアレンジレシピも紹介しています。

◇私の梅仕事／横山タカ子（扶桑社）1,870円 (税込)

昔ながらの梅干しや、梅酒の作り方が受け継がれていくように。

『私の梅仕事』は料理家の横山タカ子さんの40年の集大成です。

代表的な砂糖、塩、酢で漬ける梅干しは、失敗なくつくれるのではじめての方にもおすすめです。

（メトロ書店 読書アドバイザー 川崎 綾子さん）

「梅の選び方から道具の使い方、調味料の入れ方まですごく詳しく書いていますのでとても参考になる」

ほかにもシロップ、梅酒、梅肉エキスなど、幅広いレシピを掲載しています。

◇梅・梅干し・梅しごと 大学教授が教えるすごい食べ方大全／宇都宮 洋才ほか（文響社）1,705円 (税込)

続いても、“梅” の本。

『梅・梅干し・梅しごと 大学教授が教えるすごい食べ方大全』です。

記録的な猛暑が続く現代の日本の夏に梅干しが活躍。

多くのミネラル、クエン酸のほか、適度な塩分も含まれているため、熱中症や夏バテ、疲れの予防に効果的です。

（メトロ書店 読書アドバイザー 川崎 綾子さん）

「梅がいかに健康に良いか、科学的研究に実証されたことが書いてある。古来から伝わる日本のスーパーフードとしての梅について、これを読むと勉強ができる本」

梅や梅干しの健康効果をあますことなく徹底解説するだけでなく、研究者らによる梅干しや梅ジュースの作り方など「梅しごと」の秘策も掲載しています。

◇季節の保存食 二十四節気を愉しむ／山田 奈美（マイナビ出版）1,991円 (税込)

四季折々の美しい表情に魅せられて、日本人は古来より季節の移ろいをさまざまな形で愛でてきました。

最後に紹介するのは『季節の保存食 二十四節気を愉しむ』。

発酵料理家の山田奈美さんが、二十四節気ごとに旬の野菜や果物を使った保存食を提案します。

日々の台所仕事がもっと愛おしくなる一冊です。