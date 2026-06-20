【風、薫る 第61回あらすじ】りん・直美、看護婦として働き始める
【モデルプレス＝2026/06/20】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第61話が、6月22日に放送される。
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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
いよいよ看護婦として働き始めたりん（見上愛）と直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）、トメ（原嶋凛）は帝都医大病院看護科の講義も行うことになる。
ある日、看病婦のツヤ（東野絢香）が教室前にやってくる。気になったりんが、声をかけると…。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第61話／6月22日（月）放送
いよいよ看護婦として働き始めたりん（見上愛）と直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）、トメ（原嶋凛）は帝都医大病院看護科の講義も行うことになる。
ある日、看病婦のツヤ（東野絢香）が教室前にやってくる。気になったりんが、声をかけると…。
（modelpress編集部）
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