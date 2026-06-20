サッカーＷ杯北中米大会の日本テレビ系スペシャルナビゲーターを務める俳優の竹内涼真が２０日、日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）でメキシコからの生出演を予定していたが一時、中止となった。

同局はＦＩＦＡランク１８位の日本がメキシコ・モンテレイで２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦のチュニジア戦を生中継する。

竹内はメキシコに入っており、番組では現地から生中継することを告知していた。ところが番組の途中で同局の辻岡義堂アナウンサーが「予定していた竹内涼真さんのメキシコからの生中継ですが、現地が大雨と雷のため映像をつなぐことができなくなってしまったということです」と中止になったことを理由を含めて発表した。その上で「中継を楽しみにしてくださったみなさま誠に申し訳ありません」と辻岡アナは謝罪していた。

その後、午前９時台にメキシコ・モンテレイと回線がつながり、竹内は日本代表の練習場から生出演した。予想スコアを聞かれ「２―０。欲をいったら３点取れるだけの力を日本代表持っていると思う」などとコメントし「僕たちは日本代表信じて応援するだけです」と力をこめていた。