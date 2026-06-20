「It caught my eye」の意味は？私の目を捕らえる！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「It caught my eye」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、「私の目を捕らえる」と訳せること。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「目に留まった」でした！ 「It caught my eye」は「目に留まった」という意味のフレーズ。 服や広告、写真などを見て、ふと気になったときに使える表現です。 ショッピング中に可愛いアイテムを見つけたときにもぴったりのフレーズです。 「A cute café sign caught my eye.」

（可愛いカフェの看板が目に留まった） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部