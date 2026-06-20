女優の真木よう子（４３）が、２０日までに自身のＳＮＳを更新。愛犬が体調不良であることを明かした。

インスタグラムに「愛犬シェリーが体調を崩し、現在入院しています。」と書き始め、カメラを見つめる愛犬の写真を載せた真木。

「シェリーは私にとって大切な存在です。苦しい時も、誰にも言えない夜も、いつも隣にいてくれました。今はシェリーが病院で懸命に頑張っています。だから私も諦めません。もしよろしければ、ほんの数秒だけ。『シェリー、元気になってね』そう心の中で思っていただけたら嬉しいです。誰かの優しい願いは、時に奇跡のような力になると信じています。どうかシェリーに、少しだけ力を貸してください。真木よう子」とフォロワーに呼びかけている。

この投稿には「しっかり回復して元気になりますように！」「元気になってね」「早く元気になって、また、可愛い顔を見せてね」など応援のコメントが寄せられている。

真木は２００８年１１月に元俳優の男性と結婚。０９年５月に長女を出産したが、１５年９月に離婚した。その後、２３年８月に事実婚を発表。インスタグラムで「私にはパートナーシップの相手がいます。事実婚というものですかね。契約云々（うんぬん）は面倒なので、お互いの自由を尊重し合えながら永く一緒にいられたら。と言う思いです。突然の発表でごめんなさい」（原文まま）と報告していた。関係者によると、父親はパートナー関係にある１６歳年下の俳優・葛飾心。２５年７月に真木は第２子妊娠を公表し、同年１２月に出産を発表した。