クリスチャン ルブタン「BETTINA」に新色登場！鮮やかなカラーで彩る新作トートバッグ

クリスチャン ルブタンの2026年最新コレクションから、人気トートバッグ「BETTINA（ベッティーナ）」の新色が登場しました。今回仲間入りしたのは、コーディネートの主役になる鮮やかなコーンカラー。さらにグレープフルーツカラーやタイダイ柄デザインも加わり、より豊かなラインアップに。軽やかな使い心地と洗練されたデザインを兼ね備えた、新シーズン注目のバッグをご紹介します。

洗練された魅力を放つBETTINA

「BETTINA」は、クリスチャン ルブタンらしいエレガンスと現代的なデザインを融合させたトートバッグです。

特徴的なのは、サイドにひねりを加えたハンドルデザイン。しなやかに重なるストラップが美しい動きを生み出し、持つだけで洗練された印象を演出してくれます。

柔らかなフォルムながらも上品な存在感があり、カジュアルなスタイルからきれいめコーデまで幅広くマッチ。デイリー使いはもちろん、旅行やお出かけシーンにも活躍してくれるアイテムです。

新色コーンカラーを含む多彩なラインアップ

今シーズンは、鮮やかなイエローが印象的なコーンカラーが新登場。スタイリングに華やかなアクセントを添えながらも、上品さを損なわない絶妙なカラーリングが魅力です。

さらに、フレッシュな雰囲気のグレープフルーツカラーや、リネンとコットンのキャンバス生地にタイダイ柄のデジタルプリントを施したデザインもラインアップ。

季節感あふれるカラーや素材使いによって、「BETTINA」の新たな表情を楽しめます。

鮮やかなカラーアイテムは取り入れるだけで気分を高めてくれるため、春夏のおしゃれを楽しみたい方にもおすすめです♪

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サイズ・価格をチェック

BETTINA TOTE



価格：293,700円（税込）

サイズ：W30×H18×D25cm

価格：255,200円（税込）

サイズ：W20×H18×D10cm

価格：275,000円（税込）

サイズ：W30×H18×D25cm

価格：236,500円（税込）

サイズ：W20×H18×D10cm

カラーによって価格が異なるため、購入を検討している方は事前にチェックしておくのがおすすめです。取扱店舗はクリスチャン ルブタン ブティック各店および公式サイトとなっています。

まとめ

鮮やかな新色コーンカラーをまとった「BETTINA」は、クリスチャン ルブタンならではのエレガンスと実用性を兼ね備えた注目の新作バッグです。

明るく軽やかなカラーは、シンプルな装いにも華やかさをプラスしてくれます。

サイズ展開も充実しているため、自分のライフスタイルに合わせて選べるのもうれしいポイント。毎日のコーディネートを格上げしてくれる特別な一品を、ぜひチェックしてみてください♡