元体操選手の池谷直樹が借金を抱えた現状と夢を、意を決して家族に告白。すると、子どもから温かいエールが送られた。

【映像】池谷直樹と美人妻＆三男の家族会議の様子

6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送され、池谷が登場した。

スポーツの名門・日本体育大学を卒業後、全日本社会人選手権では鉄棒で日本一に輝き、現役引退後は視聴率25％超えの『筋肉番付』で、いまだ破られていない「モンスターボックス 23段」の世界記録を達成した池谷。その後も、マッスルミュージカルの主要メンバーとして大活躍したが、今年2月、『借金1億2000万円』『たこ焼きを販売して借金を返済中』という衝撃のニュースが報じられた。

番組に出ることについて、「（家族は）詳しくは知らない。俺にあまり関心ないんじゃない？（笑）」と明かす池谷。そこで、スタッフが「話してみません？」と提案すると、池谷は乗り気ではないながらも、妻と子どもたちに現状と夢を打ち明けることを決断した。

自宅で妻と大学2年生の三男・優久翔さんに向き合った池谷は、「新しいことやろうと思ってても、借金があるからお金を借りられない」と切り出し、コロナ禍で断念したアクロバットレストラン開業という夢に再び挑もうとしていることを説明。今回、資産家から応援金が得られる企画があること、それに際して家の物を売る必要があることを説明した。

これに対し、優久翔さんは「今ある負債にプラスしてリスクを負うのは、やっていく上では大変だし、頑張らないといけない」と指摘しつつも、「今までも工夫してやっているのを見ているから、家族は応援してあげないといけないというか、応援したいと思ってる」と優しく背中を押す。

また、父がいない場所で借金について聞いてみると、「この前のABEMAの番組で初めて金額は知りました。（金額は）率直に多いなっていう感想です（笑）」と本音をこぼす。その一方で、「しっかり自分で軸持って、目標を立ててやってるので。今（大学で）やっているのが、経済について理系の知識を使って行うというものなので、将来的に役に立てればなと思います」「応援してあげたい気持ちのほうが強いです」と、力強い言葉で父への信頼を語った。