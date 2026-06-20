「ベースボール・アメリカ誌」は、MLBが提示したドラフト改革案に対し、現場のスカウトたちから強い反発が出ていると報じている。MLB案はドラフトを現行20巡から12巡へ縮小し、契約金を大幅に削減。指名権トレードや完全固定契約金制度を導入する一方、最大の変更として高校生の指名資格を完全に廃止する内容だ。

同誌が匿名で取材したスカウトたちの反応は、大学監督たちの歓迎ムードとは対照的に、圧倒的に否定的だった。「何一つ筋が通っていない」「誰の利益になるのか分からない」といった声が相次いだ。

特に強い反発を招いているのが、大学を選手育成の必須ルートにする考え方だ。スカウトたちは、大学監督の最大目的は選手育成ではなく勝利であり、1年生が十分な出場機会を得られない現実を指摘する。高校時代にプロ入りできる能力がある選手を大学に送れば、試合経験を失い、成長を妨げる可能性があるという。

また、マイク・トラウトやブライス・ハーパー、アレックス・ロドリゲスのように10代でプロ入りし、若くしてメジャーに到達したスターが生まれにくくなるとの懸念も大きい。あるスカウトは「19歳でメジャーに出る選手は、高校から契約しなければ生まれない」と指摘した。

さらに、学業向きではない選手や、契約金で家族を救える貧困層の選手から選択肢を奪うとの批判もある。スカウトの雇用減少を懸念する声もあり、現場では今回の改革案を、選手育成よりコスト削減を優先したものと受け止める空気が強い。