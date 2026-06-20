三代目 J SOUL BROTHERS、アニメ『刃牙道』第2クールEDテーマ「KATANA」配信リリース開始！

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Netflxにて第1クールが世界独占配信中、そして2026年6月18日より待望の第2クールが配信開始となった大人気アニメ『刃牙道』のEDテーマである三代目 J SOUL BROTHERSの新曲「KATANA」が配信開始となった。

今シリーズは、現世に蘇った天下無双・宮本武蔵が、愚地独歩、烈海王、渋川剛気ら地下闘技場の戦士たちを華麗に斬り伏せ、「開始（はじ）まるぞ徳川。戦だ」と不敵に言い放つ緊迫のシーンから幕を開ける。

国家の頂にすら斬り登ろうとする武蔵と、その異質な存在を屠り去ろうとする刃牙。時代も価値観をも超越した“最強”同士の戦いに、三代目 J SOUL BROTHERSの「KATANA」がどのような化学反応を起こすのか。

“刀”をテーマにしキャッチーであり力強い楽曲は『刃牙道』の世界観をさらに熱く盛り上げていく。

●リリース情報

アニメ『刃牙道』第2クールEDテーマ

三代目 J SOUL BROTHERS

「KATANA」

配信リンクはこちら

https://jsb.lnk.to/0618-digital-katana

関連リンク

三代目 J SOUL BROTHERSオフィシャルサイト

https://jsoulb.jp/