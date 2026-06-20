ネットで寄せて郵送するだけ！更年期症状を和らげる「エクオール」を作れる体かわかる自宅検査の方法【眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話】

あなたはエクオールがつくれる？ つくれない？ 自宅でできる尿検査で調べよう

５段階評価で理想はレベル４以上

自分がエクオールをつくれるタイプかどうかは、意外と簡単な方法でチェックできます。

手軽なエクオール検査キットが市販されているので、まずはインターネットで取り寄せましょう。手順は、検査キットに同梱されている採尿容器で尿をとり、それを郵送するだけです。結果は数日後にメールで通知されます。これによって自分の尿中のエクオールの値がわかり、エクオールを産生できるかどうかが、かなり正確に判明します。

エクオールの値は５段階のレベルに分けられています。エクオールがつくれるとされるのはレベル３以上、理想値はレベル４以上です。大豆製品だけでなく、食物繊維、発酵食品を普段の食生活に積極的にとり入れると、エクオール産生能がアップする可能性もあります。

レベル１、２の人は、エクオール産生菌が十分に機能していないタイプの可能性があります。ただし、エクオールがつくれる人でも、大豆製品を十分に摂取していない場合はレベルが低く測定される恐れがあります。正しく測定するために、前日に、納豆1パック程度の大豆製品をとるようにするといいでしょう。

基本的に２回ぐらい検査すると、より精度が上がります。また、エクオール産生能が数年で変化する人も４人に１人程度の割合でいます。数年おきに複数回、検査しておくと安心です。

郵送の検査キットで今すぐチェック

（１）インターネットで検査キットを購入する

（２）検査の数日前から積極的に、納豆1パック程度の大豆製品を摂取する



（３）採尿して送付する

（４）結果はメールで通知

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話』著：高尾 美穂

【著者紹介】

高尾美穂（たかお・みほ）

医学博士・産婦人科専門医。東京慈恵会医科大学大学院修了。同大学附属病院産婦人科助教、東京労災病院女性総合外来などを経て、女性のための統合ヘルスクリニック イーク表参道の副院長に就任。日本スポーツ協会公認スポーツドクターで、ヨガ指導者でもある。「すべての女性に、よりよい未来を」をモットーに、医療、ヨガ、スポーツの３つの活動を通じ、専門的な知識をわかりやすく伝える啓発活動にも積極的に取り組み、テレビなどのメディア出演、講演活動、stand.fm「高尾美穂からのリアルボイス」でメッセージを発信するなど、多方面で活躍中。『今日も一日ご機嫌で 高尾美穂流生き方ガイド 体も心もいい感じ』（清流出版）『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社）など著書多数。