梅雨の食欲不振をお酢でジュワッと解決！コクうまさっぱりレシピ3選







【材料】（2人分）



鶏もも肉 1枚(250g)

<下味>

酒 小さじ 1

塩コショウ 少々

ミニトマト 8個(120g)

玉ネギ 1/2個(100g)

ゴマ油 大さじ 1/2

作り置き甘酢 大さじ 2

大葉 4枚

<水溶き片栗>

片栗粉 小さじ 1

水 小さじ 2



【下準備】



1、鶏もも肉を一口大に切り、＜下味＞を揉み込む。







2、ミニトマトを半分に切る。



3、玉ネギを縦薄切りにする。



4、大葉を千切りにする。



【作り方】



1、フライパンにゴマ油を入れて中火にかけ、鶏もも肉を炒める。







2、半分くらい火が通ってきたら、玉ネギを加える。







3、全体に火が通ってきたら、ミニトマト、大葉(半分)、作り置き甘酢を加え、＜水溶き片栗粉＞を加える。







4、器に盛り付け、残りの大葉をのせる。







【このレシピのポイント・コツ】



大葉などの香味野菜や、酢などの酸味を効かせると少ない塩分でもしっかりした味付けになります。



鶏肉とミニトマトの甘酢炒め【材料】（2人分）鶏もも肉 1枚(250g)<下味>酒 小さじ 1塩コショウ 少々ミニトマト 8個(120g)玉ネギ 1/2個(100g)ゴマ油 大さじ 1/2作り置き甘酢 大さじ 2大葉 4枚<水溶き片栗>片栗粉 小さじ 1水 小さじ 2【下準備】1、鶏もも肉を一口大に切り、＜下味＞を揉み込む。2、ミニトマトを半分に切る。3、玉ネギを縦薄切りにする。4、大葉を千切りにする。【作り方】1、フライパンにゴマ油を入れて中火にかけ、鶏もも肉を炒める。2、半分くらい火が通ってきたら、玉ネギを加える。3、全体に火が通ってきたら、ミニトマト、大葉(半分)、作り置き甘酢を加え、＜水溶き片栗粉＞を加える。4、器に盛り付け、残りの大葉をのせる。【このレシピのポイント・コツ】大葉などの香味野菜や、酢などの酸味を効かせると少ない塩分でもしっかりした味付けになります。

【No.2】黒酢のコクがたまらない！コロコロ黒酢酢豚







【材料】（2人分）



豚薄切り肉 200g

<下味>

酒 小さじ 1

しょうゆ 小さじ 1

ニンニク(すりおろし) 小さじ 1/2

玉ネギ 1/4個(50g)

赤パプリカ 1/4個(40g)

シイタケ 2枚(40g)

ゴマ油 大さじ 1

片栗粉 適量

<合わせ調味料>

黒酢 大さじ 2

しょうゆ 小さじ 2

砂糖 小さじ 1

塩 少々

黒コショウ 少々

<水溶き片栗>

片栗粉 小さじ 1

水 小さじ 2



【下準備】



1、豚薄切り肉に<下味>を軽く揉み込んだ後、くるくると巻き10分くらい漬け込む。







2、玉ネギを乱切りにする。



3、赤パプリカを乱切りにする。



4、シイタケを4等分に切る。



【作り方】



1、豚肉の周りに片栗粉をまんべんなくつけた後、フライパンにゴマ油を入れて中火にかけ、豚肉を入れ、蓋をして2〜3分焼く。



加熱する時は少し潰してから入れると火が通りやすくなります。







2、豚肉を裏返して玉ネギを入れ、全体に油がまわったら赤パプリカ、シイタケを加える。







3、火が通ってきたら、＜合わせ調味料＞を加えて絡め、＜水溶き片栗粉＞を入れてとろみをつける。







【このレシピのポイント・コツ】



薄切り肉をくるくると巻けば、ミルフィーユ状になり柔らかく仕上がります。



コロコロ黒酢酢豚【材料】（2人分）豚薄切り肉 200g<下味>酒 小さじ 1しょうゆ 小さじ 1ニンニク(すりおろし) 小さじ 1/2玉ネギ 1/4個(50g)赤パプリカ 1/4個(40g)シイタケ 2枚(40g)ゴマ油 大さじ 1片栗粉 適量<合わせ調味料>黒酢 大さじ 2しょうゆ 小さじ 2砂糖 小さじ 1塩 少々黒コショウ 少々<水溶き片栗>片栗粉 小さじ 1水 小さじ 2【下準備】1、豚薄切り肉に<下味>を軽く揉み込んだ後、くるくると巻き10分くらい漬け込む。2、玉ネギを乱切りにする。3、赤パプリカを乱切りにする。4、シイタケを4等分に切る。【作り方】1、豚肉の周りに片栗粉をまんべんなくつけた後、フライパンにゴマ油を入れて中火にかけ、豚肉を入れ、蓋をして2〜3分焼く。加熱する時は少し潰してから入れると火が通りやすくなります。2、豚肉を裏返して玉ネギを入れ、全体に油がまわったら赤パプリカ、シイタケを加える。3、火が通ってきたら、＜合わせ調味料＞を加えて絡め、＜水溶き片栗粉＞を入れてとろみをつける。【このレシピのポイント・コツ】薄切り肉をくるくると巻けば、ミルフィーユ状になり柔らかく仕上がります。

【No.3】さっぱり爽快！ささ身とミョウガの梅風味マリネ







【材料】（2人分）



鶏ささ身 4本(120g)

<下味>

酒 大さじ 1

塩コショウ 少々

玉ネギ 1/2個(100g)

ミョウガ 2本

<合わせ調味料>

梅干し 1個(10g)

作り置き甘酢 大さじ 3

片栗粉 大さじ 1

オリーブ油 大さじ 1

貝われ菜 1/4パック



【下準備】



1、ささ身をそぎ切りにし、<下味>を揉み込んで10分くらい置く。







2、縦半分に切った玉ネギを繊維を断ち切るように薄切りにする。



3、ミョウガを縦4等分に切る。



4、梅干しを包丁でたたき、ペースト状にする。



【作り方】



1、ボウルに＜合わせ調味料＞を入れて混ぜ合わせ、ミョウガを加える。







2、ささ身に片栗粉をまんべんなくつける。フライパンにオリーブオイルを入れて中火にかけ、ささ身を入れて片面2〜3分ずつ焼く。







3、全体に火が通ったら、玉ネギを加えて火を止め余熱で軽く火を通し、(1)のボウルに加えて和える。







4、器に盛り付け、貝われ菜を飾る。







【このレシピのポイント・コツ】



ささ身の周りに片栗粉をつけて焼くことで、つるんとした食感になり食べやすくなります。



(3)で和えたら10分以上おいてなじませると美味しくなります。冷たくして食べても◎。作りおきにも。



ささ身とミョウガの梅風味マリネ【材料】（2人分）鶏ささ身 4本(120g)<下味>酒 大さじ 1塩コショウ 少々玉ネギ 1/2個(100g)ミョウガ 2本<合わせ調味料>梅干し 1個(10g)作り置き甘酢 大さじ 3片栗粉 大さじ 1オリーブ油 大さじ 1貝われ菜 1/4パック【下準備】1、ささ身をそぎ切りにし、<下味>を揉み込んで10分くらい置く。2、縦半分に切った玉ネギを繊維を断ち切るように薄切りにする。3、ミョウガを縦4等分に切る。4、梅干しを包丁でたたき、ペースト状にする。【作り方】1、ボウルに＜合わせ調味料＞を入れて混ぜ合わせ、ミョウガを加える。2、ささ身に片栗粉をまんべんなくつける。フライパンにオリーブオイルを入れて中火にかけ、ささ身を入れて片面2〜3分ずつ焼く。3、全体に火が通ったら、玉ネギを加えて火を止め余熱で軽く火を通し、(1)のボウルに加えて和える。4、器に盛り付け、貝われ菜を飾る。【このレシピのポイント・コツ】ささ身の周りに片栗粉をつけて焼くことで、つるんとした食感になり食べやすくなります。(3)で和えたら10分以上おいてなじませると美味しくなります。冷たくして食べても◎。作りおきにも。

梅雨の食欲不振をお酢でジュワッと解決！コクうまさっぱりレシピ3選じめじめした梅雨の季節、食欲が落ちがちなときこそお酢の出番です！酸味がきいたさっぱりレシピは食欲をキュッと刺激して、蒸し暑い日でもするっと食べられます。今回は、梅雨の食卓を救うコクうまお酢レシピをE・レシピから厳選してご紹介します。■【人気レシピNo.1】甘酸っぱくてご飯が進む！鶏肉とミニトマトの甘酢炒めジューシーな鶏肉と甘みたっぷりのミニトマトを甘酢でからめた、食欲そそる一品。お酢の酸味がやわらかく、梅雨の蒸し暑い日でもペロッと食べられます。ご飯との相性も抜群で、家族みんなに喜ばれる定番おかずです。■【2位以降も絶品ぞろい】梅雨の食卓を救うお酢レシピころんとかわいい一口サイズの黒酢酢豚は、おもてなしにも大活躍。黒酢のまろやかなコクと酸味が豚肉にからんで、梅雨のじめじめした日でも食べ進む一品です。見た目も華やかで食卓がにぎやかになります。ヘルシーなささ身とシャキシャキのミョウガを梅風味のマリネ液でさっぱりと仕上げました。お酢と梅の酸味が梅雨の蒸し暑さをスッと吹き飛ばしてくれます。前日から漬け込んでおくと味がなじんでよりおいしく、作り置きにも最適です。■梅雨の食卓にお酢を取り入れよう！食欲が落ちがちな梅雨の季節こそ、お酢の力を借りてみてください。定番の甘酢炒めで毎日のおかずに、黒酢のコクが光る酢豚でおもてなしに、さっぱり爽快なマリネで作り置きに。シーンに合わせて使い分けて、じめじめ梅雨の食卓を乗り切りましょう！(E・レシピ編集部)