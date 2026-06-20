50代でギャルファッション、SNSにダンス動画を全世界発信…義母のパワーが強すぎて、妻がじわじわ消耗していく様子が気がかりです。

しかも夫は毎回うまいこと逃げてしまうし、妻はひとりで相手し続けるしかない状況で…。

そんな中、夫が義母に放った一言が想定外すぎて、これからどう展開していくのでしょうか…！

>>【まんが】うちの義母がギャルなんですが？

(ウーマンエキサイト編集部)