ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「一緒に踊るわよ〜！」50代ギャル義母がSNSにダンス動画を全世界発… 「一緒に踊るわよ〜！」50代ギャル義母がSNSにダンス動画を全世界発信…夫の衝撃の一言に唖然 「一緒に踊るわよ〜！」50代ギャル義母がSNSにダンス動画を全世界発信…夫の衝撃の一言に唖然 2026年6月20日 7時10分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 50代でギャルファッション、SNSにダンス動画を全世界発信…義母のパワーが強すぎて、妻がじわじわ消耗していく様子が気がかりです。しかも夫は毎回うまいこと逃げてしまうし、妻はひとりで相手し続けるしかない状況で…。そんな中、夫が義母に放った一言が想定外すぎて、これからどう展開していくのでしょうか…！>>【まんが】うちの義母がギャルなんですが？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】うちの義母がギャルなんですが？ 「ようやく俺の理想の妻が手に入った」友人の夫の発言に違和感しかない…友だち夫婦はうまくいってるの？ 娘の将来を守るために…専業主婦の妻が迫られた決断【夫から脱却できますか？ Vol.175】