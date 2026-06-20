中日ファン・浅尾美和、子どもたちを連れ“エスコン”デビューを報告「分からない事だらけだったので、牧野真莉愛ちゃんに色々と教えてもらって」
元ビーチバレー選手でタレント・スポーツキャスターの浅尾美和（40）が16日、自身のインスタグラムを更新。「早めの夏休みで念願のエスコンへ行って来ました♪」と書き出し、子どもたちとエスコンフィールドHOKKAIDOにてプロ野球の交流戦を観戦したことを報告した。
【写真】「お写真素敵です」子どもたちとエスコンフィールドを楽しむ様子を公開した浅尾美和
浅尾は「芝も屋根も全てがとんでもなく美しい 2年前から、次のエスコンは絶対に行こうと決めていた『北海道日本ハムファイターズ対中日ドラゴンズ』 私たちが見た試合の結果は…でしたが、あんな素敵な空間でドラゴンズの試合を見ることができて、楽しませてもらって、大大大満足です!!今日からまたお仕事めちゃくちゃ頑張れる気がします!!」と充実した観戦を満喫したことを報告。
「子どもたちもとても楽そうで一緒に行けて良かったと心から思いました。初めてのエスコン!!分からない事だらけだったので、牧野真莉愛ちゃんに色々と教えてもらって旅のスケジュールを組みました。そのおかげで時間を無駄にすることなく、エスコンをまるっと1日楽しむことができました。真莉愛ちゃん、ありがとうー」と、熱狂的な日ハムファンとしても知られるモーニング娘。'26の牧野真莉愛（25）の協力のもとで楽しい旅行になったことを伝えた。
この投稿にファンからは「いつも多忙な美和さんがゆっくりお休みできたようで嬉しいです…お写真素敵です」「最終戦だったら2連発見れたのに、残念」「北海道での交流戦は楽しめたように見えて、こちらも笑顔になりますよ」などのコメントが寄せられている。
【写真】「お写真素敵です」子どもたちとエスコンフィールドを楽しむ様子を公開した浅尾美和
浅尾は「芝も屋根も全てがとんでもなく美しい 2年前から、次のエスコンは絶対に行こうと決めていた『北海道日本ハムファイターズ対中日ドラゴンズ』 私たちが見た試合の結果は…でしたが、あんな素敵な空間でドラゴンズの試合を見ることができて、楽しませてもらって、大大大満足です!!今日からまたお仕事めちゃくちゃ頑張れる気がします!!」と充実した観戦を満喫したことを報告。
この投稿にファンからは「いつも多忙な美和さんがゆっくりお休みできたようで嬉しいです…お写真素敵です」「最終戦だったら2連発見れたのに、残念」「北海道での交流戦は楽しめたように見えて、こちらも笑顔になりますよ」などのコメントが寄せられている。