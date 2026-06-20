元朝日放送（ABCテレビ）でフリーアナウンサーの増田紗織（29）が20日までに自身のインスタグラムを更新。コーヒー牛乳を片手に持った温泉浴衣ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「母と叔母と温泉に行った日」とつづり始めた。

「湯上がりに飲むコーヒー牛乳ってなんでこんなに美味しいんですかね」とコーヒー牛乳を片手に持った温泉浴衣ショットを投稿した。

ネットでは「めちゃ可愛すぎ」「最＆高」「とても素敵」「すっぴんに近い？」などの声があがった。

増田アナは2019年、慶大卒業後、朝日放送に入社。入社1年目から人気バラエティー「探偵！ナイトスクープ」の4代目秘書に就任。同時にダウンタウン・松本人志が3代目局長に就任しており、松本が活動休止する24年1月まで脇で支えていた。24年からは系列キー局のテレビ朝日「グッド！モーニング」日曜版のサブキャスターを務めており、全国放送での露出も増えている。

今年3月末で同局を退社。4月からホリプロに所属し、フリーアナウンサーとして活動。「ナイトスクープ」の秘書は今年いっぱいで卒業する。