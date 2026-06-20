3児の父・藤木直人、“子どもが同じ学校”の有名人を明かす 委員会活動にも積極的で「『仕切りがすごい！』って聞いたことがある（笑）」
3児の父で俳優の藤木直人が15日、TBS系『滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん』（毎週月〜金曜 前9：55〜）にゲスト出演。「子どもが行ってる学校が一緒」という有名人について語った。
【動画】「子どもが行ってる学校が一緒なんですよ」藤木直人＆和田明日香の2ショット
同番組は、週ごとに決まる“テーマ食材”と、ゲストの家の冷蔵庫の中身から着想を得て、MC独自の感性とフィーリングで料理を作り上げていく“フィーリング”料理番組。滝沢カレンと和田明日香が週替りでMCを務めている。
15日〜19日放送回では、和田がMC、週替わりアシスタントをロッチのコカドケンタロウが務め、週間ゲストとして藤木が出演した。
ゲスト初日となる15日の放送で、コカドから「お2人面識は？」と問われると、藤木は「子どもが行ってる学校が一緒なんですよ」と和田との関係について告白。「うちの真ん中の子が一番上のお子さんと同じ学年だったんですけど、6年間ずっと違うクラスだった」と明かした。
学校で直接的な交流があったわけではないというが、藤木は続けて「（学校の）いろんな委員会みたいなのを積極的にやられていて。『仕切りがすごい！』って聞いたことがある（笑）」「もうズバズバと、バッサバッサ斬ると噂で（聞いたことがある）」と和田の“たくましい一面”をユーモアたっぷりに明かし、それを横で聞いていた和田は「めっちゃ恥ずかしい（笑）」とたじろいでいた。
【動画】「子どもが行ってる学校が一緒なんですよ」藤木直人＆和田明日香の2ショット
同番組は、週ごとに決まる“テーマ食材”と、ゲストの家の冷蔵庫の中身から着想を得て、MC独自の感性とフィーリングで料理を作り上げていく“フィーリング”料理番組。滝沢カレンと和田明日香が週替りでMCを務めている。
ゲスト初日となる15日の放送で、コカドから「お2人面識は？」と問われると、藤木は「子どもが行ってる学校が一緒なんですよ」と和田との関係について告白。「うちの真ん中の子が一番上のお子さんと同じ学年だったんですけど、6年間ずっと違うクラスだった」と明かした。
学校で直接的な交流があったわけではないというが、藤木は続けて「（学校の）いろんな委員会みたいなのを積極的にやられていて。『仕切りがすごい！』って聞いたことがある（笑）」「もうズバズバと、バッサバッサ斬ると噂で（聞いたことがある）」と和田の“たくましい一面”をユーモアたっぷりに明かし、それを横で聞いていた和田は「めっちゃ恥ずかしい（笑）」とたじろいでいた。