【デニーズ】6月は20日と22日が「おこさまメニュー」50円の対象日！最大654円引きクーポンはパパ・ママ必見。
ファミリーレストランのデニーズは、2026年6月20日と22日に「おこさまメニュー」7品が50円になるアプリ限定クーポンを配信します。
休日の外食もお得に
デニーズは、毎月2日と22日限定で対象のおこさまメニューが50円になるクーポンを公式アプリで配信。なんと、6月は20日も特別に追加開催されます。
50円で食べられる、対象のおこさまメニューは以下の通り。
・おこさまランチ（通常価格704円）
・おこさまハンバーガー（通常価格704円）
・おこさまカレー（通常価格605円）
・おこさまオムライス（通常価格594円）
・おこさまラーメン（通常価格594円）
・おこさまうどん（通常価格539円）
・おこさまパンケーキ（通常価格539円）
いずれもゼリー付きです。店舗により取扱いのないメニューがあります。
通常価格が値上げされても、対象の「おこさまメニュー」が引き続き50円で楽しめるのはうれしいですね。
クーポンの利用は小学生まで。子ども1人につき1枚まで利用できます。
子どもが複数いる場合は、すべて異なるクーポンを利用する必要があります。
休日の外食に悩んでいる人は、候補に入れてみても良いかも。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式サイト・公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部