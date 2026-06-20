今回は、雨に濡れることなく絶品グルメやアミューズメント
ショッピングまで楽しめる注目スポットを大調査！

《出演》
佐藤和奏（シューイチ★セブンリポーター）
潮田玲子（元バドミントン日本代表）

★大井町駅直結「大井町トラックス」
住所：東京都品川区広町2丁目1-3,17,21、広町2丁目2-9
アクセス：大井町駅 各路線からの最寄り改札
　JR京浜東北線：トラックス口
　東急大井町線：東急線改札口
　東京臨海高速鉄道りんかい線：りんかい線改札

■フルーツタルト専門店
　「ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー」3階
《紹介したメニュー》
・【6月のタルト】日郄農園の宮崎マンゴーと白桃のタルト
　値段：1ホール 4980円
・【父の日おすすめ】さくらんぼと白桃のティラミスタルト
　値段：1ホール 4680円
　※6月19日〜21日までの期間限定販売

■観葉植物の専門店
　「ANTIDOTE（アンティドート）」2階
《紹介した商品》
・パキラ　3500円〜
・モンステラ　2500円〜
・エアプランツ　1500円〜

■ダイソーが手がける生活雑貨ブランド
　「Standard Products」2階
《紹介した商品》
リュック用ひんやりパッド　770円

■鮮度抜群の海鮮を味わえる「仲卸直営 とろぼっち」3階
《紹介したメニュー》
生本まぐろ入り天然みなみまぐろ丼（250g） 石臼引き蕎麦
値段：3000 円

★日本最大級のショッピングモール「イオンレイクタウン」
住所：
埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1-1（mori）
埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2-2（kaze）
埼玉県越谷市レイクタウン4丁目1-1（アウトレット）

《紹介店舗・商品》
■無料キッズスペース「moriにわ」mori 3階

■店内焼き上げパンの食べ放題付き！？
　イタリアンチェーン「ピアサピド」mori 1階
・生パスタ 黒毛和牛入りボロネーゼ パッパルデッレ　1859円
・チキン、キノコ、ブロッコリーのペンネグラタン　1639円
　※平日ランチはパン・ライス食べ放題
・選べるスパゲッティとチーズフォンデュセット　2134円

■ニトリが手がけるインテリア雑貨店
　「ニトリ デコホーム」mori 1階
・シースルーショート レインシューズカバー　999円
・シーツ用 ハンガー　699円
※デコホームおよびニトリネットでの取り扱い