６月２０日放送【シューイチ★セブン】電車でも車でも行って大満足！雨に濡れずに楽しめる最新２大スポット
今回は、雨に濡れることなく絶品グルメやアミューズメント
ショッピングまで楽しめる注目スポットを大調査！
《出演》
佐藤和奏（シューイチ★セブンリポーター）
潮田玲子（元バドミントン日本代表）
★大井町駅直結「大井町トラックス」
住所：東京都品川区広町2丁目1-3,17,21、広町2丁目2-9
アクセス：大井町駅 各路線からの最寄り改札
JR京浜東北線：トラックス口
東急大井町線：東急線改札口
東京臨海高速鉄道りんかい線：りんかい線改札
「ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー」3階
《紹介したメニュー》
・【6月のタルト】日郄農園の宮崎マンゴーと白桃のタルト
値段：1ホール 4980円
・【父の日おすすめ】さくらんぼと白桃のティラミスタルト
値段：1ホール 4680円
※6月19日〜21日までの期間限定販売
■観葉植物の専門店
「ANTIDOTE（アンティドート）」2階
《紹介した商品》
・パキラ 3500円〜
・モンステラ 2500円〜
・エアプランツ 1500円〜
■ダイソーが手がける生活雑貨ブランド
「Standard Products」2階
《紹介した商品》
リュック用ひんやりパッド 770円
■鮮度抜群の海鮮を味わえる「仲卸直営 とろぼっち」3階
《紹介したメニュー》
生本まぐろ入り天然みなみまぐろ丼（250g） 石臼引き蕎麦
値段：3000 円
★日本最大級のショッピングモール「イオンレイクタウン」
住所：
埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1-1（mori）
埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2-2（kaze）
埼玉県越谷市レイクタウン4丁目1-1（アウトレット）
《紹介店舗・商品》
■無料キッズスペース「moriにわ」mori 3階
■店内焼き上げパンの食べ放題付き！？
イタリアンチェーン「ピアサピド」mori 1階
・生パスタ 黒毛和牛入りボロネーゼ パッパルデッレ 1859円
・チキン、キノコ、ブロッコリーのペンネグラタン 1639円
※平日ランチはパン・ライス食べ放題
・選べるスパゲッティとチーズフォンデュセット 2134円
■ニトリが手がけるインテリア雑貨店
「ニトリ デコホーム」mori 1階
・シースルーショート レインシューズカバー 999円
・シーツ用 ハンガー 699円
※デコホームおよびニトリネットでの取り扱い