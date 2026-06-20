今回は、雨に濡れることなく絶品グルメやアミューズメント

ショッピングまで楽しめる注目スポットを大調査！



《出演》

佐藤和奏（シューイチ★セブンリポーター）

潮田玲子（元バドミントン日本代表）



★大井町駅直結「大井町トラックス」

住所：東京都品川区広町2丁目1-3,17,21、広町2丁目2-9

アクセス：大井町駅 各路線からの最寄り改札

JR京浜東北線：トラックス口

東急大井町線：東急線改札口

東京臨海高速鉄道りんかい線：りんかい線改札





■フルーツタルト専門店「ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー」3階《紹介したメニュー》・【6月のタルト】日郄農園の宮崎マンゴーと白桃のタルト値段：1ホール 4980円・【父の日おすすめ】さくらんぼと白桃のティラミスタルト値段：1ホール 4680円※6月19日〜21日までの期間限定販売■観葉植物の専門店「ANTIDOTE（アンティドート）」2階《紹介した商品》・パキラ 3500円〜・モンステラ 2500円〜・エアプランツ 1500円〜■ダイソーが手がける生活雑貨ブランド「Standard Products」2階《紹介した商品》リュック用ひんやりパッド 770円■鮮度抜群の海鮮を味わえる「仲卸直営 とろぼっち」3階《紹介したメニュー》生本まぐろ入り天然みなみまぐろ丼（250g） 石臼引き蕎麦値段：3000 円★日本最大級のショッピングモール「イオンレイクタウン」住所：埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1-1（mori）埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2-2（kaze）埼玉県越谷市レイクタウン4丁目1-1（アウトレット）《紹介店舗・商品》■無料キッズスペース「moriにわ」mori 3階■店内焼き上げパンの食べ放題付き！？イタリアンチェーン「ピアサピド」mori 1階・生パスタ 黒毛和牛入りボロネーゼ パッパルデッレ 1859円・チキン、キノコ、ブロッコリーのペンネグラタン 1639円※平日ランチはパン・ライス食べ放題・選べるスパゲッティとチーズフォンデュセット 2134円■ニトリが手がけるインテリア雑貨店「ニトリ デコホーム」mori 1階・シースルーショート レインシューズカバー 999円・シーツ用 ハンガー 699円※デコホームおよびニトリネットでの取り扱い