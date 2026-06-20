北中米ワールドカップ

サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2戦のチュニジア戦に臨む。グループ突破を懸けた重要な一戦を前に、ファンの目線は決勝トーナメントの行方にも向けられ、ネット上ではベスト16で実現するかもしれない史上初の“大一番”に注目が集まっている。

48か国が出場する今大会。グループ突破後の決勝トーナメント（決勝T）はベスト32から始まる。グループFの日本は2位以上で突破した場合、グループCの2位以内に入ったいずれかの国と対戦するレギュレーションとなる。

仮に日本がグループFを1位通過し、ベスト32も突破すると、16強では32強で激突するグループAとグループBの2位同士の勝者と相まみえる。グループAは2試合消化時点で、決勝T進出を確定させたメキシコが1位、2位には韓国が続く。韓国が2位通過となった場合、先々で実現の可能性があるのが日韓戦だ。

あくまで日韓両国が順当に勝ち上がったシチュエーションに限られるが、早くもこの話題がネット上で拡散され、Xには「これはとてもアツい戦いになりそう！」「W杯で日韓戦見たすぎるマジで」「これは楽しみだ！！」との反応が並んだ。

ただ、日本には難関が待ち受けるのも事実。グループ2位以上で突破し、32強の対戦国として有力視されるのはW杯5度の優勝を誇る王国ブラジル、前回のカタール大会で4位と躍進したモロッコとなるだけに「日本はその前にW杯最強クラスの国々と戦わなきゃならない…」「なかなか難しい」「まじで5%ぐらいの確率だよ」といった指摘も寄せられている。



（THE ANSWER編集部）