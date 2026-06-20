乃木坂46・小川彩＆柴田柚菜、7・23にZOZOマリンスタジアム降臨「夏の暑さを吹き飛ばすぐらい楽しみたい」
アイドルグループ・乃木坂46の小川彩、柴田柚菜が、7月23日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス（午後6時試合開始)来場し、夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルリポーターを行うことが決定した。
【写真】ZOZOマリンで笑顔！貴重な乃木坂野球部の集合ショット
2人は、試合前の「Catch up!!Marines」やイニング間イベントなど、試合終了後まで出演する。
■乃木坂46・小川彩コメント＆プロフィール
フェスやお祭りのような千葉ロッテマリーンズの夏の熱い熱いBLACK SUMMER WEEK！その雰囲気が大好きなので、今回スペシャルリポーターとして盛り上げるお手伝いができることがとてもうれしいです！楽しいイベント盛りだくさんです！かっこいいBLACK SUMMER WEEKのユニフォームを着て、みなさんぜひ一緒に応援しましょう！
おがわ・あや／乃木坂46 5期生として2022年にデビュー。5期生最年少メンバーでありながら、表現力豊かなパフォーマンス力が持ち味。地上波ドラマ初出演となったフジテレビ『波うららかに、めおと日和』では四女・ふゆ子役で好評を博した。千葉県出身で、小学生の時にZOZOマリンスタジアムの熱い応援に魅了されて千葉ロッテマリーンズファンになった。26年3月より乃木坂野球部として活動している。
■乃木坂46・柴田柚菜コメント＆プロフィール
『BLACK SUMMER WEEK』のスペシャルリポーターを務めさせていただくことになりました！ありがとうございます！毎年ファンとして楽しませていただいているイベントに、今年はリポーターとして参加できることが物凄くうれしいです！みなさんと一緒に、夏の暑さを吹き飛ばすぐらい楽しみたいです。
しばた・ゆな／乃木坂46 4期生として2018年にデビュー。新体操やチアリーディングで培った表現力と笑顔が持ち味。野球愛あふれる一面や、柔らかな話し声は、幅広いフィールドでの活躍の基盤となっている。千葉県出身の千葉ロッテマリーンズファンであり、マリーンズ・ダンスアカデミーに所属していたことも。2022年12月の発足時より乃木坂野球部として活動している。
【写真】ZOZOマリンで笑顔！貴重な乃木坂野球部の集合ショット
2人は、試合前の「Catch up!!Marines」やイニング間イベントなど、試合終了後まで出演する。
フェスやお祭りのような千葉ロッテマリーンズの夏の熱い熱いBLACK SUMMER WEEK！その雰囲気が大好きなので、今回スペシャルリポーターとして盛り上げるお手伝いができることがとてもうれしいです！楽しいイベント盛りだくさんです！かっこいいBLACK SUMMER WEEKのユニフォームを着て、みなさんぜひ一緒に応援しましょう！
おがわ・あや／乃木坂46 5期生として2022年にデビュー。5期生最年少メンバーでありながら、表現力豊かなパフォーマンス力が持ち味。地上波ドラマ初出演となったフジテレビ『波うららかに、めおと日和』では四女・ふゆ子役で好評を博した。千葉県出身で、小学生の時にZOZOマリンスタジアムの熱い応援に魅了されて千葉ロッテマリーンズファンになった。26年3月より乃木坂野球部として活動している。
■乃木坂46・柴田柚菜コメント＆プロフィール
『BLACK SUMMER WEEK』のスペシャルリポーターを務めさせていただくことになりました！ありがとうございます！毎年ファンとして楽しませていただいているイベントに、今年はリポーターとして参加できることが物凄くうれしいです！みなさんと一緒に、夏の暑さを吹き飛ばすぐらい楽しみたいです。
しばた・ゆな／乃木坂46 4期生として2018年にデビュー。新体操やチアリーディングで培った表現力と笑顔が持ち味。野球愛あふれる一面や、柔らかな話し声は、幅広いフィールドでの活躍の基盤となっている。千葉県出身の千葉ロッテマリーンズファンであり、マリーンズ・ダンスアカデミーに所属していたことも。2022年12月の発足時より乃木坂野球部として活動している。