楽天は19日、ロッテとの試合（ZOZOマリン）に5−8で敗戦。19日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、楽天・吉井新監督の初陣をズームアップ。解説で出演していた谷沢健一氏は「先制して3回には無死一塁で5番の黒川にバントさせて二・三塁にして、そのあと2ベースヒットが出て…。このバントも前半戦でのバントですから。吉井監督の手堅さが伝わってきましたよね」とコメント。続けて「足も使ってきていましたよね。盗塁が2つありました。そのあとも3盗を試みる選手もいましたから。足を使うぞといった意思が見られましたね」と采配について言及。

また、6回の継投について同じく解説で出演していた齊藤明雄氏は「我々が予測する選手とは違う選手を上手く使っていくような感じですね。ロッテ監督時代に、楽天の投手陣を見ていましたから。力量は大体わかっているので、ああいう采配が出来るんだろうなと思いました。これからが楽しみですね」とコメントした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』