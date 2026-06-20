流通経済大4年・DF西川楓人「ここで改めて気づけたことは、本当に価値のあること」

4月に開幕した大学サッカーリーグ戦。

プロ内定選手、これからプロを目指す選手、そして大学という新たなステージに移行した選手たちが全国各地で激闘を繰り広げる。ここでは大学サッカーのステージで躍動する選手たちをピックアップしていく。今回は関東大学サッカーリーグ2部第10節・産業能率大vs流通経済大の一戦から。町田ゼルビアに内定している185cmの大型CB西川楓人は、この試合は2-3で敗れはしたものの、大きな可能性を示して見せた。

西川は185cmのサイズと屈強なフィジカルを生かした空中戦の強さが武器。さらにビルドアップ面でも、最終ラインからドリブルで持ち出して縦パスを刺したり、サイドに展開したりと、足元の技術にも定評がある。

大阪・興國高ではCBをメインにボランチやトップ下も経験し、どのポジションでもゲームメイクを求められた。シンプルに展開するところと、ボランチラインやハーフスペースが空いていたらドリブルで持ち出して数的優位や質的優位を作り出すべきところ。この判断のメリハリを徹底して教え込まれた。

流通経済大に進学すると、対人のパワー、カバーリングのスピード、ロングキックが磨かれていったことで、大学屈指のCBとして昨年から複数のJクラブから熱視線を送られる存在となった。J1複数クラブから正式オファーをもらい、最終的に町田入りを選択した。

「町田は僕がもっと身につけたい球際の強度、守備の精度、闘うメンタリティーなどが磨ける環境だと思いました。その中でも（昌子）源さん、（岡村）大八さんの2人が本当に凄まじかった。読みと出足も鋭いし、経験も豊富。『このタイミングで詰めるんだ』、『ここで足が出るんだ』と驚きがすごくて、この人たちの中に飛び込んで成長したいと思いました」

町田ではCBだけでなく、ボランチも経験した。ボランチ経験はあり、持ち前の展開力を発揮する一方で、昌子や岡村を背後に置いてプレーをしたことで、新たな発見があったという。

「縦関係を組んでみて、本当に心強く感じたんです。声でコントロールしてくれるし、思い切って前にアタック出来る。自然と自分の背中を押し出してくれる感覚は本当に凄くて、自分も声と存在感でチームを前に押し出せるCBになりたいと思いました」

町田入りを決め、迎えた関東大学サッカーリーグ2部。昨年はCBとしてフル稼働したが、今年は2年生CB奈須琉世が台頭してきたことで、ボランチに回る機会が増えた。町田で掴んだ感覚を活用する一方で、少しずつ抱えるようになったモヤモヤ。それは「久しぶりにボランチをやるようになって、『ボランチ＝ゲームを作る』という意識が強くなってしまった」ことだった。

展開を意識するあまり、フリーの状態でもボールを離してしまうことが増えた。CBと違って後ろからのプレッシャーもあり、パスを焦ってしまう自分もいた。手応えを感じられないまま、奈須が負傷した影響で第8節の東京国際大戦からCBに戻った。

第9節の神奈川大戦で高い位置でボールを受けると、前に空いていたスペースを察知してそのままドリブルで運んだ。この瞬間、頭が一気に活性化したという。

「ドリブルで運び出した時に、『これだ』と。ボランチから運び出すプレーは高校の時に得意としていたことを思い出しました。もし、この先、ボランチをやることになったら、変にパスにこだわりすぎずに、このプレーをすればいいんだと思ったんです」

過去に経験した自らのプレーが大きなヒントとなり、CBでスタメン出場した産業能率大戦で後半途中にボランチに移ると、水を得た魚のようにプレー。質の高いドリブルとワンタッチで相手のボランチ脇、背後のスペースに持ち出すと、相手の守備の歪みを作ってからのパスで攻撃の起点となった。

「ずっとボランチではうまくやろうとしすぎていました。CBでもボランチでもワンタッチで前に出てドライブをして行ったり、相手を剥がしてから展開したりすることが僕の良さ。町田からは『CBとボランチの両方で考えている』と言われていたので、今ここで改めて気づけたことは、本当に価値のあることだと思います。もっとプレー精度を上げるために、首を振る回数とタイミングの質を磨いて、より周りを認知した状態でドリブル、パスを出せるような選手になっていきたいと思っています」

決意を新たにした西川は、最後に「やっぱりサッカーは楽しいです」と笑顔を見せた。恵まれたフィジカルと磨かれた技術をCBとボランチでフルに発揮するために、さらなる自己研鑽の決意を固めた西川の進化はまだまだ止まらない。（安藤隆人 / Takahito Ando）