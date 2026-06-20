フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２０日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

番組ではサッカー北中米Ｗ杯で「日本がオランダと２―２で引き分けたことを伝えた。

試合は１５日午前５時（日本時間）に開始され、ＮＨＫ総合が生中継したが徳光さんは「私もとにかく何とかわかサッカーファンでもなろうかなと思いましてですね。日本対オランダ戦を見ようと思って」とし「これは早起きは難しいなと思ったんで、前日から起きていようと。それには、なんといっても、前日夜１０時からＮｅｔｆｌｉｘだなと思って。これで２本劇映画を見ればですね、その勢いで、ワールドカップなだれ込むじゃなかろうかという」と明かした。

見た映画は「極道の妻たち」と「怒り」だったし「２本目の怒りっていう…私はちょっと煩雑すぎて、誰がどういうふうにつながっていて、結局、あの冒頭の犯罪シーンの犯人は一体誰なのか、よくわからずに考えておりましたらですね。睡魔が襲ってまいりまして。結末はその横になりながら見ようと思いましたら、横になったら、すぐに眠りについてしまいまして、女房に起こされたのは、（午前）１１時ちょっと過ぎぐらい。その時点で私は、いかにサッカーに興味がないかということは、おわかりいただいた思うのでございますけどね」と伝えた。

さらに「目が覚めましたら、大下容子さんのワイドスクランブルで出演者が嬉しそうに大喜びしてるわけですよ。（出演していた）知人の松木さんも松木安太郎もですね。これはすごいなんてもんじゃありませんよ！みたいな大興奮して。そっかしまった日本が勝ったところ、見られなかったと思ったら、２対２の同点。同点でこんな大騒ぎするのって…その時点で私、やっぱりサッカーファンじゃないなというふうに思ったんでありますけどね」と打ち明けた。

その上で「しかもずっと見てみましたら、同点でも皆さん、よくご存じの通りなんでありますけども。今まで僕は長年スポーツを見てまいりまして、国際スポーツで、こういうシーンは初めてだなと思ったのは、取られて取り返して取られて、取り返す。これはまず、ないなと思ったんです。例えば、マラソンでいうと抜かれて、抜き返し。もう一度抜かれて抜き返したんです。こんなことありえないなって…あくまでやっぱり日本人のスポーツアスリートたちが強くなったのかなって思ったんでございます」と日本代表を絶賛していた。