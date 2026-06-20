ACEes深田竜生＆浮所飛貴、初共演ドラマで仲良くクランクイン「ついに始まったー！」
ACEesの深田竜生が単独初主演、浮所飛貴が共演するテレビ朝日系7月期オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（毎週土曜 後11：00）。7月11日からの放送スタートを前に、撮影現場から、撮影初日の光景をとらえた写真、深田と浮所が手ごたえを語ったクランクインコメントが到着した。
【写真】ピッタリ寄り添い意気込み十分な深田竜生＆浮所飛貴
主人公・武宮夏輝（深田）は高校3年生の受験生。だが恋をしたのはまさかの、“姉ちゃんのボーイフレンド”小早川蒼汰（浮所）だった。考えれば考えるほど頭から離れなくなる蒼汰への複雑な気持ちが母親と姉にバレてしまい…。果たして、家族の反応は。家族や友達も巻き込みつつ、自分自身を見つめていくことになる。青春ホームドラマ・ラブコメディーを描く。
記念すべき撮影初日は、物語の舞台となる武宮家のセットから収録スタート。夏輝を演じる深田はスタッフから紹介されると、「よろしくお願いします！頑張ります！」と元気いっぱいにあいさつし、現場は大きな拍手に包まれた。その後、夏輝の家庭教師となる大学生・小早川蒼汰を演じる浮所もクランクインを迎えた。
ドラマの共演は今回が初めてながら、普段から同じグループで活動している2人。お互いをよく知る2人ならでは、初日から息ぴったりの演技を見せて撮影は和やか＆超スムーズに進行した。
初主演作がクランクインした感想をたずねると、深田は「“ついに始まったー！”と思いました」と喜びをかみしめながら、「皆さん優しくて雰囲気が良くて楽しいです！」とはじけるような笑顔で現場のムードを報告した。一方の浮所も「温かい現場だなと思いました！」とキャスト＆スタッフへの感謝を語り、「以前、ドラマでご一緒させていただいたスタッフさんも多くて…ちょっとでも成長した姿を見せられたら」と意気込みを打ち明けた。
また、お互いの演技の印象について聞くと、深田は「さわやかでゆったりした雰囲気が新鮮！普段はけっこうガヤガヤうるさいので、落ち着いたすてきな一面が見られました」と、普段の姿とは違う、“蒼汰”としての存在感をかもし出す浮所に感心しきり。浮所もまた、「深田のお芝居を見て、“夏輝っぽいな！”と思いました」と、その表現力を称えつつ、「こんなにまじまじと深田の顔を見て仕事をしたことはなかったので、鼻筋がすごくきれいなことに気づきました（笑）」と意外な発見を明かした。
この日は夏輝の姉・莉緒役の田辺桃子、母・十和子役の羽田美智子、父・悟郎役の井上肇、そして愛犬・サモエドのロック（有楽）も合流し、武宮家メンバーが勢ぞろい。家族キャストがそろったことで現場は一気ににぎやかになり、まるで本物のファミリーのような、温かく和気あいあいとした雰囲気となった。さらに、人懐っこいロックが深田や浮所に甘えるたびに「かわいすぎる！」「癒やされる！」という声があちこちで上がり、スタジオ中に笑顔があふれていた。
■キャストコメント
▼深田竜生（ACEes）
――クランクインした感想をお聞かせください
「ついに始まったー！」と思いました。台本をいただいてから1ヶ月ほど空いていたのですが、あっという間に今日が来てしまいました。皆さん優しくて雰囲気が良くて楽しいです！
――武宮家のセットに入ってみていかがでしょうか
すごく広いです。中庭があって、フェイクグリーンだけでなく、本物のバジルとかズッキーニの苗とかもあるんですよ。今日から育てて大きくなったらいいなと思います。僕の家にも観葉植物がたくさんあるので、自分の家のようで居心地がいいですね。
――浮所さんとお芝居してみての感想を教えてください
浮所くんの芝居は映像作品などで見たことはあるのですが、実際に間近で見ると浮所飛貴を頑張って抑えて演じているんだなと思いました。さわやかでゆったりした雰囲気が新鮮です。普段はけっこうガヤガヤうるさいので、落ち着いたすてきな一面が見られました。ACEesで活動しているときもたまには落ち着いた一面を見せたら、ギャップ萌えするんじゃないかと思います。
▼浮所飛貴（ACEes）
――クランクインした感想をお聞かせください
温かい現場だなと思いました！ 以前、ドラマでご一緒させていただいたスタッフさんも多くて、懐かしい気分になりました。ちょっとでも成長した姿を見せられるようにと思いながら演じています。
――武宮家のセットに入ってみていかがでしょうか
“夏輝の家”って感じがしました。スタッフさんもおっしゃっていたのですが、深田がこの家に本当に住んでいそうな雰囲気です。居心地がよくて、撮影の合間に深田とまったり話しています。
――深田さんとお芝居してみての感想を教えてください
深田のお芝居を見て“夏輝っぽいな！”と思いました。こんなにまじまじと深田の顔を見て仕事をしたことはなかったので、鼻筋がすごくきれいなことに気づきました（笑）。
【写真】ピッタリ寄り添い意気込み十分な深田竜生＆浮所飛貴
主人公・武宮夏輝（深田）は高校3年生の受験生。だが恋をしたのはまさかの、“姉ちゃんのボーイフレンド”小早川蒼汰（浮所）だった。考えれば考えるほど頭から離れなくなる蒼汰への複雑な気持ちが母親と姉にバレてしまい…。果たして、家族の反応は。家族や友達も巻き込みつつ、自分自身を見つめていくことになる。青春ホームドラマ・ラブコメディーを描く。
ドラマの共演は今回が初めてながら、普段から同じグループで活動している2人。お互いをよく知る2人ならでは、初日から息ぴったりの演技を見せて撮影は和やか＆超スムーズに進行した。
初主演作がクランクインした感想をたずねると、深田は「“ついに始まったー！”と思いました」と喜びをかみしめながら、「皆さん優しくて雰囲気が良くて楽しいです！」とはじけるような笑顔で現場のムードを報告した。一方の浮所も「温かい現場だなと思いました！」とキャスト＆スタッフへの感謝を語り、「以前、ドラマでご一緒させていただいたスタッフさんも多くて…ちょっとでも成長した姿を見せられたら」と意気込みを打ち明けた。
また、お互いの演技の印象について聞くと、深田は「さわやかでゆったりした雰囲気が新鮮！普段はけっこうガヤガヤうるさいので、落ち着いたすてきな一面が見られました」と、普段の姿とは違う、“蒼汰”としての存在感をかもし出す浮所に感心しきり。浮所もまた、「深田のお芝居を見て、“夏輝っぽいな！”と思いました」と、その表現力を称えつつ、「こんなにまじまじと深田の顔を見て仕事をしたことはなかったので、鼻筋がすごくきれいなことに気づきました（笑）」と意外な発見を明かした。
この日は夏輝の姉・莉緒役の田辺桃子、母・十和子役の羽田美智子、父・悟郎役の井上肇、そして愛犬・サモエドのロック（有楽）も合流し、武宮家メンバーが勢ぞろい。家族キャストがそろったことで現場は一気ににぎやかになり、まるで本物のファミリーのような、温かく和気あいあいとした雰囲気となった。さらに、人懐っこいロックが深田や浮所に甘えるたびに「かわいすぎる！」「癒やされる！」という声があちこちで上がり、スタジオ中に笑顔があふれていた。
■キャストコメント
▼深田竜生（ACEes）
――クランクインした感想をお聞かせください
「ついに始まったー！」と思いました。台本をいただいてから1ヶ月ほど空いていたのですが、あっという間に今日が来てしまいました。皆さん優しくて雰囲気が良くて楽しいです！
――武宮家のセットに入ってみていかがでしょうか
すごく広いです。中庭があって、フェイクグリーンだけでなく、本物のバジルとかズッキーニの苗とかもあるんですよ。今日から育てて大きくなったらいいなと思います。僕の家にも観葉植物がたくさんあるので、自分の家のようで居心地がいいですね。
――浮所さんとお芝居してみての感想を教えてください
浮所くんの芝居は映像作品などで見たことはあるのですが、実際に間近で見ると浮所飛貴を頑張って抑えて演じているんだなと思いました。さわやかでゆったりした雰囲気が新鮮です。普段はけっこうガヤガヤうるさいので、落ち着いたすてきな一面が見られました。ACEesで活動しているときもたまには落ち着いた一面を見せたら、ギャップ萌えするんじゃないかと思います。
▼浮所飛貴（ACEes）
――クランクインした感想をお聞かせください
温かい現場だなと思いました！ 以前、ドラマでご一緒させていただいたスタッフさんも多くて、懐かしい気分になりました。ちょっとでも成長した姿を見せられるようにと思いながら演じています。
――武宮家のセットに入ってみていかがでしょうか
“夏輝の家”って感じがしました。スタッフさんもおっしゃっていたのですが、深田がこの家に本当に住んでいそうな雰囲気です。居心地がよくて、撮影の合間に深田とまったり話しています。
――深田さんとお芝居してみての感想を教えてください
深田のお芝居を見て“夏輝っぽいな！”と思いました。こんなにまじまじと深田の顔を見て仕事をしたことはなかったので、鼻筋がすごくきれいなことに気づきました（笑）。