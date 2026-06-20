東京・北区の小学校で火事があり、児童ら11人がけがをしました。全ての児童が避難しましたが、19日に会見を開いた学校側は、当時の避難の難しさを語りました。

■327人の全児童避難 児童8人含む11人けが

校舎の窓から立ち上る黒煙。午前11時ごろ、東京・北区の小学校で発生した火事。ひさし部分には、取り残された児童たちがいました。

別の映像でも、煙の出る部屋から10人以上がひさし部分に避難。

その後、消防隊がはしごを使って、児童らを下の階の屋根部分に移動させていました。

当時、学校にいた327人全ての児童が避難する事態に。警視庁によりますと、この火事で児童8人を含む11人がけがをしたということです。

■「『本当の火事です』ってなって…外に避難」児童語る

4階の音楽準備室から出火したとみられている今回の火事。当時、隣にある音楽室では、5年生の児童24人が授業を受けていたということです。

ある児童は、その音楽室からひさしをつたって避難したといいます。

ひさしに避難した小学5年生（保護者同伴のもと取材）

「屋根みたいなのがあって、そこに乗って消防車待って、はしごでそこから3階に下ろされて。座って落ちないようにしていたが、2人そこから落ちちゃって」

小学2年生（保護者同伴のもと取材）

「『本当の火事です』ってなって、先生が『防災頭巾かぶってください』って。廊下に何順でもいいから並んでとなって、それで外に避難した」

■火元が“想定外”に加え、階段が使えず…

19日夜、会見を開いた学校側。

――避難時、教職員の方々はどのような声かけをされたのでしょうか？

滝野川第三小学校 高草木政浩校長

「子どもたちは速やかに避難し、避難場所でも静かに待機することができていた」

その上で、火元が音楽準備室とみられることについては…。

滝野川第三小学校 高草木政浩校長

「今回の音楽室付近というのは想定にはまだ入っていなかった」

◇

火元が想定外だったことに加え…。

滝野川第三小学校 高草木政浩校長

「（避難経路の階段は）音楽室を出て、案外近くにあったが、結局そこが火元に近くて避難に使えなかったという状態」

階段が使えなかったため、ひさしに出て救助を待つしかなかったといいます。

詳しい出火原因はわかっていませんが、捜査関係者によると火元とみられる音楽準備室には、ストーブがあったということです。

学校は来週22日（月）は臨時休校に。授業再開の見通しは立っていないということです。

（6月20日午前0時ごろ（金曜深夜）放送『news zero』より）