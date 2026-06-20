きょう『痛快！明石家電視台』明石家さんまの誕生日祝う 人気俳優も出演→神対応エピソード披露へ
MBSテレビ『痛快！明石家電視台』（毎週土曜 後3：00〜4：00 ※関西ローカル）の20日放送回は、MCの明石家さんまが7月1日に誕生日を迎えるのを受けて「祝お誕生日！明石家さんまのなにをみとんねん！」と題した特別企画を届ける。
【番組カット】12年間、番組アシスタントを務めてきたアナウンサーが登場
過去に「生さんまを見たことがある！」という観覧者50人が記した回転式の“目撃ボード”をもとに、さんまが気になる“目撃談”を指名。当てられた観覧者がそのエピソードを披露する。進行役はアインシュタイン・河井ゆずるが務める。
さんまが「全部気になる」と凝視するボードの中でも、「衝撃（的）すぎる神対応を見た」という男性は、コンビニで外国人の店員を相手に5分間も爆笑を巻き起こしていた場面を証言。次に、45年前、梅田の喫茶店で働いていたという女性は、20代のさんまに「ナンパされた」エピソードを披露。すると、さんまが「思い出した！」と声を弾ませ、驚異の記憶力を発揮。若手時代の思い出話へと発展する。続いて、さんまと出会ったことで「人生が激変しました！」という当時高校生の方々が近況を報告する。
そして、スペシャルゲストには、さんまと共演多数の渋谷凪咲が登場。「2人だけの時間」という手書きのフリップを掲げた渋谷は、打ち上げの際にさんまが耳元で囁いてくれたという一言を紹介。また、観覧席には今年3月末に毎日放送を退社し、現在フリーアナウンサーとして活躍する武川智美の姿も。目撃ボードに「12年間すみませんでした」と記載した武川は、本番組のアシスタントを離れる際、さんまからかけられた思いがけない一言を告白。そのやりとりを「覚えてる！」と憤るさんまが「12年間やで！」とチクリと言い放った不満とは。さらに、神対応エピソードをどうしても伝えたいという人気俳優の山田裕貴がVTR出演する。
【番組カット】12年間、番組アシスタントを務めてきたアナウンサーが登場
過去に「生さんまを見たことがある！」という観覧者50人が記した回転式の“目撃ボード”をもとに、さんまが気になる“目撃談”を指名。当てられた観覧者がそのエピソードを披露する。進行役はアインシュタイン・河井ゆずるが務める。
そして、スペシャルゲストには、さんまと共演多数の渋谷凪咲が登場。「2人だけの時間」という手書きのフリップを掲げた渋谷は、打ち上げの際にさんまが耳元で囁いてくれたという一言を紹介。また、観覧席には今年3月末に毎日放送を退社し、現在フリーアナウンサーとして活躍する武川智美の姿も。目撃ボードに「12年間すみませんでした」と記載した武川は、本番組のアシスタントを離れる際、さんまからかけられた思いがけない一言を告白。そのやりとりを「覚えてる！」と憤るさんまが「12年間やで！」とチクリと言い放った不満とは。さらに、神対応エピソードをどうしても伝えたいという人気俳優の山田裕貴がVTR出演する。