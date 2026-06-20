ヨックモック「クーシェ」新登場！東京駅限定で楽しむ新感覚デザート体験

ヨックモックから、これまでにない新感覚の体験型デザート「クーシェ（COO-CHE）」が登場します。2026年6月19日（金）より、ヨックモック東京駅一番街店限定で数量限定販売を開始。人気のシガール®から着想を得たユニークなスイーツは、サクサク食感となめらかなシェイクを同時に楽しめるのが魅力です。夏のお出かけや東京駅でのひと休みにぴったりな注目の新作を詳しくご紹介します♪

割って混ぜて楽しむ新感覚デザート

「クーシェ（COO-CHE）」は、“割る・混ぜる・味わう”という体験そのものを楽しめる新スタイルのデザートです。

クーシェ用にアレンジしたラングドシャー生地の中に、ヨックモックオリジナルバニラを使用したバニラ味のシェイクを注入。

さらにホイップクリームとクランブルクッキーをトッピングし、さまざまな食感が重なり合う一品に仕上げています。

まずはシェイクとクランブル、ホイップクリームを混ぜて楽しみ、その後カップを握ってラングドシャーを割ることで、サクサク食感が加わった新しい味わいを体験できます。

まるで「飲むシガール®」のような感覚で楽しめる、ヨックモックならではのデザートです。

クーシェ（COO-CHE）



価格：780円（税込）

販売期間：2026年6月19日（金）～

販売店舗：ヨックモック東京駅一番街店

販売時間：毎日11時、14時、17時

※数量限定

※販売状況により販売時間が変更となる場合がございます

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シガール®への想いが詰まった特別な一杯

クーシェは、ヨックモックの象徴的な商品であるシガール®のおいしさを新たな形で届けたいという想いから誕生しました。

ラングドシャー部分はクーシェのために一つひとつ丁寧に手作りされており、見た目にもシガール®を思わせるデザインを採用。

さらに、シェイクやラングドシャーにはシガール®と同じヨックモックオリジナルバニラを使用することで、ブランドらしい味わいをしっかり表現しています。

移動や観光で賑わう東京駅だからこそ、少し立ち止まってほっとひと息つける特別な時間を提供したいという想いも込められています。

食感や味わいが少しずつ変化していく楽しさは、まさに体験型デザートならではの魅力です。

東京駅限定の特別な空間にも注目

発売に合わせて、ヨックモック東京駅一番街店は「クーシェ」仕様の期間限定ディスプレイを展開します。

テーマは“涼しく、楽しいヨックモック体験”。海外のカフェやパーラーをイメージした空間には、巨大クーシェやフォトスポットも登場し、訪れるだけで気分が高まる演出が満載です。

東京駅の駅ナカでありながら、まるでリゾートを訪れたような爽やかな雰囲気を楽しめるのも魅力。

新作スイーツを味わうだけでなく、写真撮影やショッピングの合間の休憩スポットとしてもおすすめです。

まとめ

この夏、ヨックモックが提案する「クーシェ」は、味わいだけでなく体験そのものを楽しめる新感覚スイーツ。

サクサクのラングドシャーとひんやりシェイクが織りなす絶妙なハーモニーは、一度味わってみたくなる魅力にあふれています。

数量限定販売のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ♡東京駅を訪れた際は、ぜひヨックモックならではの新しいデザート体験を楽しんでみてください。