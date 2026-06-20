有村架純、好きな“朝ごはんメニュー”を明かす「私はお米が好きなので…」
俳優の有村架純（33）が19日、日本テレビ系朝の帯番組『ZIP!』（毎週月〜金 前5：50〜）の公式SNSに登場。“好きな朝ごはん”について明かす場面があった。
【動画】「この2人似てるんだよなー」「姉妹みたい」有村架純に“好きな朝ごはん”について質問する水卜麻美アナ
有村は、この日公開の主演映画『マジカル・シークレット・ツアー』の紹介のため、ゲストとしてスタジオに生出演。SNSでは「水卜アナが直撃！ZIP!朝からクエスチョン」と題し、総合司会を務める水卜麻美アナウンサー（39）からインタビューを受ける様子が動画で紹介された。
「こんな朝早い時って、朝どうやって過ごしてここに来るんですか？」との質問には、「今日は出発の30分前に起きて」「それで支度しながら目を覚ましていくっていう感じです（笑）」と回答。水卜アナは「意外とギリギリかも！思ってたより」と話し、驚きのリアクションを見せていた。
続けて「ちなみに、朝ごはんは普段だったら何を食べるのが好きですか？」との質問に、有村は「私はお米が好きなので、おにぎりにしたりして食べます」と答え、好きな具については「梅か明太子なんですけど、たまに昆布食べてます」と楽しそうに返答していた。
この動画に対し、コメント欄には「ミトちゃん、ナイスクエスチョン」「なにこの尊いコラボは」「朝ごはんおにぎり良い」「やっぱりおむすびですよね」「おにぎりの具うかがえて嬉しいです」「この2人似てるんだよなー」「姉妹みたい〜笑顔をありがとう！」「癒しでしかなかった」「映画、観に行くよー」など、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「この2人似てるんだよなー」「姉妹みたい」有村架純に“好きな朝ごはん”について質問する水卜麻美アナ
有村は、この日公開の主演映画『マジカル・シークレット・ツアー』の紹介のため、ゲストとしてスタジオに生出演。SNSでは「水卜アナが直撃！ZIP!朝からクエスチョン」と題し、総合司会を務める水卜麻美アナウンサー（39）からインタビューを受ける様子が動画で紹介された。
続けて「ちなみに、朝ごはんは普段だったら何を食べるのが好きですか？」との質問に、有村は「私はお米が好きなので、おにぎりにしたりして食べます」と答え、好きな具については「梅か明太子なんですけど、たまに昆布食べてます」と楽しそうに返答していた。
この動画に対し、コメント欄には「ミトちゃん、ナイスクエスチョン」「なにこの尊いコラボは」「朝ごはんおにぎり良い」「やっぱりおむすびですよね」「おにぎりの具うかがえて嬉しいです」「この2人似てるんだよなー」「姉妹みたい〜笑顔をありがとう！」「癒しでしかなかった」「映画、観に行くよー」など、さまざまな反響が寄せられている。