『トイ・ストーリー5』のプチケーキ登場！ おもちゃ箱のような1人用ケーキも展開＜銀座コージーコーナー＞
「銀座コージーコーナー」は、6月26日（金）から期間限定で、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の人気キャラクターをデザインしたスイーツを、全国の店舗で発売する。
【写真】ピクサー・ボールのチョコをトッピング！ 1人用ケーキもおいしそう
■ギフトにぴったりなアソートも
今回映画の公開に先駆けて登場するのは、最新作の人気キャラクターをモチーフにした9種のプチケーキアソートと、作品の世界観を表現したポップな1人用ケーキなど。
「＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）」は、ウッディのシャツの色をバナナホイップクリームのタルトで表現したプチケーキや、新キャラクターのリリーパッドを連想させるメロン風味スポンジのケーキなど、ひと目でキャラクターをイメージできるケーキの詰め合わせで、物語のイラストが描かれた専用ボックスに入れ提供される。
また「＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ」は、苺クリームと苺ムースを重ねた苺風味のスポンジの上に、プリンゼリーとフルーツ、生クリーム入りホイップクリームをのせ、作品に登場する“ピクサー・ボール”をデザインしたチョコをトッピング。最新作のキャラクターが並んだフィルムを巻いた、ワクワク感あふれるおもちゃ箱のようなスイーツだ。
さらに、オンラインショップでも購入可能なアソート「＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）」も用意され、おもちゃたちの奮闘を想いながらかわいいスイーツを囲むことができる。
【写真】ピクサー・ボールのチョコをトッピング！ 1人用ケーキもおいしそう
■ギフトにぴったりなアソートも
今回映画の公開に先駆けて登場するのは、最新作の人気キャラクターをモチーフにした9種のプチケーキアソートと、作品の世界観を表現したポップな1人用ケーキなど。
また「＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ」は、苺クリームと苺ムースを重ねた苺風味のスポンジの上に、プリンゼリーとフルーツ、生クリーム入りホイップクリームをのせ、作品に登場する“ピクサー・ボール”をデザインしたチョコをトッピング。最新作のキャラクターが並んだフィルムを巻いた、ワクワク感あふれるおもちゃ箱のようなスイーツだ。
さらに、オンラインショップでも購入可能なアソート「＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）」も用意され、おもちゃたちの奮闘を想いながらかわいいスイーツを囲むことができる。