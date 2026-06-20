スポーツ専門局ESPN電子版が、アラスカ州フェアバンクスで120年以上続く伝統行事「ミッドナイト・サン・ゲーム（真夜中の太陽試合）」を特集している。

この試合は1906年に始まり、毎年夏至の時期に開催される。午後10時にプレーボールがかかり、日付をまたいで進行するが、会場のグローデン・メモリアル・パークでは照明を使わない。北極圏に近いフェアバンクスでは夏至の頃、太陽がほとんど沈まないため、真夜中でも自然光だけで野球ができるからだ。

現在は地元の名門サマーリーグチーム、アラスカ・ゴールドパナーズが主催。過去にはトム・シーバーやデーブ・ウィンフィールドら後の米野球殿堂入り選手もプレーした。ESPNによると、この試合は今や野球ファンの「一生に一度は見たいイベント」となっており、日本やオーストラリアを含む海外からも観客が訪れる。毎年40州以上からファンが集まり、指定席は発売後わずか1時間で完売する人気ぶりだという。

試合当日は国歌斉唱後にF35戦闘機が上空を飛行し、深夜0時になると地元合唱団がアラスカ州歌を披露するなど、地域色豊かな演出も名物になっている。球場の収容人数は通常約1800人だが、この日だけは約2500人まで拡張される。

その起源はゴールドラッシュ時代にさかのぼる。カリフォルニアから金鉱を求めて移住した野球選手エディ・ストローカーが、酒場での賭けをきっかけに始めたという逸話が残る。その後、地元リーグや軍のチームが伝統を受け継ぎ、1960年代にゴールドパナーズが主催するようになって世界的な知名度を獲得した。

ESPNは、戦争やパンデミックを乗り越えて続いてきたこの試合について、「真夜中なのに太陽の下で野球をする」というアラスカならではの体験が、多くの人を引きつけ続けていると伝えている。まさに野球と地域文化、そして大自然が融合した唯一無二のイベントと言えそうだ。