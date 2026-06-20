鹿児島大学と広島大学の研究グループが、種子島沖の深海で新種のヨコエビを発見しました。

新種を発見したのは、鹿児島大学水産学部の小玉 将史 助教（33）のほか、水産学部4年の渡部 泰斗さん、広島大学の中口 和光 准教授、若林 香織 准教授からなる研究グループです。

頭の大部分を覆うほどの大きな白い眼を持つことから、和名は「オオメダマヨコエビ」と名付けられました。

この記事では、新発見までの経緯と、深海の小さな生き物を研究する「本当の意味」に迫ります。

頭を覆うほど大きな目「新種と直感」

研究グループは、2024年5月、広島大学生物生産学部の練習船・豊潮丸で、種子島の東の海域を調査し、水深約1,200メートルの深海を漂う生物を採集しました。

このうち、5月21日に採集した生物の中に、のちに新種と判明するヨコエビがいたのです。

乗船していた小玉助教は、頭を覆うほど大きな目を持つ姿を見て、「国内では見たことがない種だ」と直感したといいます。

新種と分かったポイント

その後、解剖などを行って分類学的な検討をしたところ、見つかったヨコエビが、テンロウヨコエビ科に属することが分かりました。

ヨコエビ全体では1万種ほどがいるとみられていますが、これまでに確認されている種には一致しない特徴が明らかになり、未記載種＝新種と分かりました。

最大の特徴は、白い大きな眼 背中側から見てみると

その最大の特徴は、白い大きな眼です。背中側から見ると、左右が接するほど大きな眼で、研究チームは、この新種のヨコエビの和名を「オオメダマヨコエビ」としました。

体長およそ2センチのオオメダマヨコエビが住む水深1,200mは、太陽の光がほとんど届かない深海です。

深海で目が大きく進化？

小玉助教は、「一般的に深海では、わずかにある光をキャッチするために、目が大きくなるか、逆にもっと深い部分では光が届かず目がなくなる方に進化することがあります」と解説します。

オオメダマヨコエビの生態は全く不明ですが、小玉助教は「生物は名前が付くことでようやく研究の俎上にのります。海には多種多様な生物がいます。ヨコエビに限らず、どんな種かを特定し名前をつけることで、学問の体系の中に組み込まれ、研究の対象となるんです」と、新種発見の意義を話します。

では、「研究の対象」となることが、なぜ大切なのでしょうか？

水産資源にならない“有象無象”の小さな生き物を研究するワケ

こうした新種の発見は、小玉助教の専門「海洋生態学」と深く結びついています。

水産資源として人が食べている魚介類は、海洋生物の「ほんのごく一部」にすぎません。

小玉助教は「鹿児島大学の水産学部は、マグロやカンパチなど、いわゆる水産資源になる魚の研究者もいますが、私は水産資源にならない“有象無象”の小さな生き物の研究です」と笑います。

しかし、その小さな生物たちが、海の生態系の中では不可欠な存在だと小玉助教は強調します。

「なぜなら、水産資源になる魚たちが食べているのは、その名もない小さな生き物たちだからです」

小さな生き物も、マグロの卵を食べることもある…複雑に関係しあう海洋生態系

その小さな生き物も、マグロの卵や稚魚を食べることもあります。また、クジラなど大きな生き物の死骸を分解する役割を担っている種もいます。

資源生物と非資源生物は、複雑に関係しあっているとみられています。

「海の中の生き物はどうつながっているのか。海洋生態系全体の理解を進めるためにも、多数を占めている小さい生き物の研究が重要なんです。そのために私たちは、深海のヨコエビ類など小さな生き物の種を特定し、名前を付けています」（小玉助教）

海の中には、名前もつかないまま絶滅していく種もいる

小玉助教の手元には、名前を付けられるまでに至っていない、新種の可能性がある生物が数多くいるといいます。

「海の中には、名前もつかないまま絶滅していく種もいっぱいいると思われます。ヨコエビに限らず、まずは名前をつけないと学問の体系に入らないし、保全活動にもつながりません。小さいものほどまだ名前がついていない種が多く、人知れず絶滅している種も多いと考えられます。」

今回オオメダマヨコエビが発見された約1,200mを含む深海漸深層は、練習船や調査船が必要な調査が難しい環境で、これまで特に調査が行われてこなかった環境の一つだといいます。

今回は、広島大学の練習船・豊潮丸の協力で、種子島沖の調査が実現し、新種の発見につながりました。

小玉助教ら研究チームは、「今後も調査を進めることで、さらに多くの未知の種が見いだされるかもしれない」としています。

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論文名:A new species of giant-eyed bathypelagic eusirid amphipod (Crustacea: Amphipoda: Eusiridae) from the western North Pacific

2026年6月5日付けでイギリスの科学雑誌『Systematics and Biodiversity』に掲載。

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