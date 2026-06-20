“グラビア界期待のホープ”本多もか、弾力谷間を激写 きめ細やかな肌の美しさと極上スタイルに酔いしれる
アイドルグループ・delaの本多もかが、発売中の『旬撮GIRL Vol.30』（扶桑社）に登場した。
【別カット】薄暗い屋上で…美バストあらわに切なげにこちらを見る本多もか
『旬撮GIRL』は、『週刊SPA!』で撮り下ろした水着グラビアを収録する写真集シリーズ。記念すべき30号となる今作では、コスプレイヤーの伊織もえが表紙を飾るほか、福井梨莉華、すみぽん（高倉菫）、豊田ルナ、HARUKAらが誌面を彩っている。
2006年生まれ、愛知県出身の本多は、名古屋を拠点に活動するアイドルグループ・delaのメンバー。アイドル活動に加え、レースアンバサダーや撮影会モデルとしても活躍し、グラビア界の期待株として注目を集めている。
今回のグラビアでは、海辺の家や夜明け前の屋上を舞台に撮影を実施。自然体の表情と、フレッシュな魅力を詰め込んだカットの数々を披露している。
黒髪が印象的な本多は、透明感あふれるルックスに加え、健康的なスタイルでも存在感を発揮。初々しさを感じさせる笑顔から大人びた表情まで、多彩な魅力を見せている。
誌面には、発売中の『SPA!デジタル写真集 本多もか「二人だけの秘密」』に収録しきれなかったアザーカットも多数掲載。写真集とは異なる一面も楽しめる内容となっている。
【別カット】薄暗い屋上で…美バストあらわに切なげにこちらを見る本多もか
『旬撮GIRL』は、『週刊SPA!』で撮り下ろした水着グラビアを収録する写真集シリーズ。記念すべき30号となる今作では、コスプレイヤーの伊織もえが表紙を飾るほか、福井梨莉華、すみぽん（高倉菫）、豊田ルナ、HARUKAらが誌面を彩っている。
2006年生まれ、愛知県出身の本多は、名古屋を拠点に活動するアイドルグループ・delaのメンバー。アイドル活動に加え、レースアンバサダーや撮影会モデルとしても活躍し、グラビア界の期待株として注目を集めている。
黒髪が印象的な本多は、透明感あふれるルックスに加え、健康的なスタイルでも存在感を発揮。初々しさを感じさせる笑顔から大人びた表情まで、多彩な魅力を見せている。
誌面には、発売中の『SPA!デジタル写真集 本多もか「二人だけの秘密」』に収録しきれなかったアザーカットも多数掲載。写真集とは異なる一面も楽しめる内容となっている。