2025年末の『NHK紅白歌合戦』出場を皮切りに、その後も音楽番組のみならず、バラエティ番組、そしてドラマや映画、舞台などといったお芝居の分野においても勢いが止まらないグループといえばM!LKである。M!LKといえば、スターダストプロモーションのEBiDAN（恵比寿学園男子部）所属。このEBiDANというアーティスト集団、演劇集団には、年末にグループ初となる東京ドーム公演を控えている超特急らも所属しており、アーティストとしてはもちろん、芝居においても一目置かれている印象だ。

参考：小泉光咲×四坂亮翔W主演『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』放送決定

そんなEBiDAN所属グループの芝居仕事に着目した際、語らずにはいられないグループがある。それが「げんじぶ」の愛称で親しまれている7人組ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」だ。

メンバーは大倉空人、小泉光咲、桜木雅哉、長野凌大、武藤潤、杢代和人、吉澤要人の7人で、中毒性が高いと形容される楽曲と、哲学的な歌詞、ピアノロックサウンド、そして楽曲に合わせた表情にメンバーが憑依する姿が印象的。一度体験したら記憶に残る圧倒的なパフォーマンスで、じわじわとファンを集め、『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）などの音楽番組に出演することも珍しくなくなってきた。さらに、来る6月27日からは初のアリーナツアーを開催する。

まさに、今勢いが止まらない“げんじぶ”だが、それはグループとしてだけではなく、個人としても言えること。7月1日より放送がスタートする『君は夏のなか』（テレ東系）では、杢代が奥智哉とW主演を、7月2日深夜よりCBCテレビ「ドラマトリップ」枠にてスタートするドラマ『普通の恋愛』では長野が古川雄輝とW主演を、さらに小泉は読売テレビにて8月10日よりスタートするドラマ『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』にて四坂亮翔とW主演を務めることが発表に。加えて、7月1日スタートの加藤清史郎主演ドラマ『スピナーベイト』（フジテレビ／FOD）には、高橋泰人役として吉澤も出演。2026年夏クールの中で、7人中4人が主演・出演を務めるという大フィーバーが起きているのだ。

さらに、夏クール以外の場面に目を向けると、大倉はテレビドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』シーズン2（Hulu）にて新米刑務官役で出演、桜木は昨秋放送された『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（ABCテレビ）以降出演作が続いている。さらに、武藤は2025年に放送された『ふったらどしゃぶり』（MBS）にて主演（伊藤あさひとW主演）経験あり。今年の1月には舞台『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE Ⅱ』にも出演した。

つまり、もはや見ないシーズンがないのではないか、と言ってもいいくらいにドラマなどの芝居仕事でも大活躍中の7人が集まっているのがげんじぶというグループ。

最新曲「ニヒリズムプリズム」や、デビュー曲の「原因は自分にある。」のMVを見ていただけるとわかると思うが、芝居分野での活躍の片鱗は先述したように楽曲における圧倒的な表情管理、大胆な表情の切り替えからも感じられる。ゆえに、観測者（原因は自分にある。ファンの呼称）からしたら、昨今のメンバーの芝居分野における活躍ぶりは、驚きというよりも「当然！」と誇らしく思うに違いないのではないだろうか。

ちなみに、そんな原因は自分にある。はグループ全員で、ドラマに挑んだこともこれまでに何度かある。その内の1つ『沼オトコと沼落ちオンナのmidnight call ～寝不足の原因は自分にある。～』（テレ東系）は、何度も観たくなるくらいの傑作なので、ぜひとも彼らのことが気になった人には観てほしい作品だ。同作は2023年8月からテレ東系列の深夜ドラマ枠「水ドラ25」にて放送されたテレビドラマ。1度ハマると抜け出せない「沼オトコ」たちと、彼らにハマっていく「沼落ちオンナ」たちの関係を描いたオムニバスシチュエーションドラマなのだが、メンバー1人ひとりが「計算沼」や「不器用沼」といった沼が深い男性を各話主演で演じており、その物語への吸引力の高さに驚かされたのを覚えている。あれから3年、今や地上波ドラマへの出演を当たり前のものとしている彼らのポテンシャルが感じられる作品だ。

昨今の活躍を鑑みて、日曜劇場『GIFT』（TBS系）でキーマンを演じた杢代を筆頭に、多くの人が目にするGP帯への出演も期待してしまうのはおそらく観測者だけではないはず。EBiDANの先輩グループ同様、個人での仕事をきっかけにグループを知ってもらう、そしてファンになってもらう……という流れで、これからもどんどんとその勢いを増していくことだろう。（文＝於ありさ）