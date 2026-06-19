子どものアトピー性皮膚炎、受診は「小児科」or「皮膚科」？ 役割の違いを医師が解説

子どもの肌トラブルとして多くみられるアトピー性皮膚炎。「小児科と皮膚科、どちらを受診すればよいのか」と迷う保護者も少なくありません。そこで、子どものアトピー性皮膚炎の基本から受診の考え方まで、流山鶴町皮膚科・小児科クリニックで皮膚科を担当している鶴町宗大先生に聞きました。

※2025年10月取材。

監修医師：

鶴町 宗大（流山鶴町皮膚科・小児科クリニック）

2016年に獨協医科大学医学部を卒業後、日本医科大学付属病院にて初期研修を修了。順天堂大学浦安病院皮膚科、順天堂大学大学院医学博士課程を経て2023年よりつくば・土浦鶴町皮膚科クリニック副院長、順天堂大学皮膚科非常勤助教を務める。2025年より流山鶴町皮膚科・小児科クリニックにて皮膚科を担当。日本皮膚科学会認定皮膚科専門医、日本皮膚科学会認定美容皮膚科・レーザー指導専門医、日本レーザー医学会認定レーザー専門医、医学博士。

年齢で違う？ アトピー性皮膚炎の特徴

編集部

アトピー性皮膚炎とはどのような病気ですか？

鶴町先生

皮膚のバリア機能が低下し、外部からの刺激を受けやすくなることで炎症やかゆみを繰り返す慢性的な皮膚疾患です。体質的な要因に加え、乾燥や環境因子などが関係すると考えられています。よくなったり悪くなったりを繰り返しながら長期的に経過するのが特徴です。

編集部

どういった症状が出るのですか？

鶴町先生

年齢によって異なります。乳児期は顔や頭に湿疹が出やすく、ジュクジュクとした状態になることもありますが、幼児期以降は首や肘、膝の内側などに乾燥した湿疹がみられやすくなります。学童期以降は皮膚が厚く硬くなるなど慢性的な変化もみられ、年齢ごとに症状の特徴が異なります。

編集部

原因も年齢によって変わるのでしょうか？

鶴町先生

乳児期は皮膚のバリア機能が未熟で、乾燥やよだれなどの刺激、場合によっては食物アレルギーが関与することがあります。幼児期以降は、ダニやハウスダスト、汗、乾燥、衣類の刺激などの環境因子が悪化に関わることが多くなります。さらに学童期以降では、これらに加えて睡眠不足やストレス、生活リズムの乱れなども悪化原因となることがあります。このように、年齢によって関係する要因が変化するため、それぞれの時期に応じたスキンケア、外用治療、環境調整が大切です。

編集部

「かかないほうがよい」と言われるのはなぜですか？

鶴町先生

皮膚のバリア機能が低下して刺激を受けやすくなっているため、かくことで皮膚がさらに傷つき、炎症が悪化するという悪循環に陥ってしまうからです。この悪循環を断ち切ることが治療の重要なポイントになります。

小児科？皮膚科？どちらを受診するべき？

編集部

子どものアトピー性皮膚炎が自然によくなることはありますか？

鶴町先生

成長とともに軽快するケースもありますが、適切な治療やスキンケアを行わないと悪化や慢性化につながることも多くあります。放置せず、医療機関に相談し正しい対応をすることが皮膚状態の安定につながります。

編集部

受診の目安はありますか？

鶴町先生

「あれ？」と思った時点で相談してもらうのがよいですが、特にかゆみが強く生活に影響している場合や、湿疹が広がる、長引く、繰り返すといった場合は早めの受診をおすすめします。ひどくなる前に状態を確認し、適切な対応を行うことが重要です。

編集部

小児科と皮膚科、どちらを受診すればよいのでしょうか？

鶴町先生

クリニックの体制や診療内容によって異なりますが、基本的には小児科でも皮膚科でもどちらでも相談可能です。小児科は全身状態やアレルギー全体を含めて評価する診療科で、皮膚科は皮膚症状を専門的に診て外用治療やスキンケア指導を行う診療科です。どちらも役割が異なり、それぞれの視点から診療が行われます。

治療とスキンケアの基本

編集部

治療はどのように行われますか？

鶴町先生

基本は薬物治療と保湿ケアですが、症状の程度や年齢に応じて治療法は異なります。まずは外用薬で炎症をコントロールし、それでもかゆみが強い場合には抗アレルギー薬の内服を併用し、かき壊しによる悪化を防ぐなど、状態を確認しながら治療計画を立てます。

編集部

ほかにはどのような治療法がありますか？

鶴町先生

外用薬でも十分な改善が得られない場合は、紫外線治療や生物学的製剤（デュピルマブなど）、経口JAK阻害薬といった治療も選択肢となります。また、体質や症状に応じて漢方薬などを併用することもあります。なお、適応や費用については個別に確認しながら進めていきます。

編集部

保湿ケアについても教えてください。

鶴町先生

皮膚を清潔に保ちつつ、洗いすぎやこすりすぎを避けることが重要です。入浴後は速やかに保湿を行い、乾燥を防ぎます。衣服やボディシャンプー、シャンプー・リンスなどを見直し、日常生活の中で刺激を減らすことも症状の安定につながります。

編集部

治療において大切なことを教えてください。

鶴町先生

正しく薬を使うことと、症状がよいときも治療を継続することです。ステロイド外用薬などは、「あまり使いたくない」と、少なめに使用する保護者も多いのですが、しっかり必要な量を塗ることが大事です。そして、見た目が良くなっても皮膚の状態が完全に回復しているわけではないため、症状が落ち着いている時期も治療や保湿ケアを継続し、再燃を防ぐことが大切です。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

鶴町先生

アトピー性皮膚炎は、「そのうちよくなるかも」と様子を見てしまいがちですが、早い段階で適切な治療とスキンケアを行うことで、その後の経過は大きく変わります。特にお子さんの場合、かゆみによる睡眠不足や集中力の低下など、日常生活への影響も少なくありません。また、「ステロイドは不安」「どこまで治療すればよいかわからない」といった理由で、十分な治療ができていないケースもよく見受けられます。正しい知識のもとで適切に治療を行うことが、症状の安定につながります。近年は、治療の選択肢がさらに広がったことで、これまでよりも症状をしっかりコントロールできる時代になってきています。症状が強い場合や長引いている場合でも、適切な治療によって生活の質を向上させることが期待できます。「この程度で受診してよいのかな」と迷われる段階こそ、じつは受診のタイミングです。早めの対応が、お子さんの症状の悪化や長期化を防ぎます。お子さんの肌トラブルでお悩みの際は、一度医療機関にご相談することを推奨します。

編集部まとめ

子どものアトピー性皮膚炎は、小児科と皮膚科のどちらでも相談可能であり、それぞれの役割を踏まえながら診療が行われます。受診先を限定するのではなく、症状や状況に応じて適切に相談し、継続的な治療とケアを行うようにしましょう。

医院情報

流山鶴町皮膚科・小児科クリニック

■ 診療科目・千葉県流山市中野久木字米ノ台413-1：小児科、皮膚科、美容皮膚科■ 診療時間・千葉県流山市中野久木字米ノ台413-1：【皮膚科】午前:月・火・木・金 ・土 9:00～12:30（一部自費診療13:10まで）午後:月・火・木・金 ・土 14:30～18:00※土曜午後・日曜・祝日自費診療のみ【小児科】午前:月・火・木・金・土 9:00～12:30午後:月・火・木・金 14:30～18:00土 14:30～17:00■ 休診日・千葉県流山市中野久木字米ノ台413-1：【皮膚科】水曜・祝日※土曜午後・日曜・祝日自費診療のみ【小児科】水曜・日曜・祝日

04-7136-2071

ホームページ