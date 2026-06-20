「もう悪い知らせしかない」「大問題が起きた時しか…」チーフマネージャーからの“直接しゃべりたい”に嫌な予感がしたオードリー若林だったが…「なに? どういうこと?」

「もう悪い知らせしかない」「大問題が起きた時しか…」チーフマネージャーからの“直接しゃべりたい”に嫌な予感がしたオードリー若林だったが…「なに? どういうこと?」