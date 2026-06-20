カーリング女子で、ロコ・ソラーレの一員として２０１８年平昌五輪で銅、２２年北京五輪で銀メダルを獲得し、３月３１日に退団を発表した吉田知那美が２０日までに自身のインスタグラムを更新した。

街の風景や祭りの様子をシェアした吉田。「ノンベーユニバーシティ次席（首席は夫）今年も野沢温泉村のたけのこまつりを堪能できて幸せな６月でした。（まだ６月終わってませんが）実行委員会も出店者の皆さまもありがとうございました。来年も楽しみにしています！（２１日まで続きますが）来る７月８月は、私的なビッグイベントもたくさん詰まっており新生活、初挑戦の中を駆け抜ける予定なので、９月に楽しみにしている湯澤神社例祭までノンベーユニバーシティは休学。ノンアル附属たしなみ短期大学に編入したいと思います。（７月のゆかた祭りにはどうにか行きたい、飲みたい、浴衣着たい。）」とつづり、「ＮＯＮＢＥＥ」と書かれたスエット姿で、笑顔を見せる動画を公開。この投稿に「＃日本一愉快な村＃野沢温泉村＃たけのこまつり」と、ハッシュタグをつけた。

ファンからは「ちなみさん可愛い」「浴衣みたいです。いつも応援してます！」「本当に綺麗だし、素敵です！！そして何よりも、その髪形がめちゃくちゃ似合ってます！」「とっても素敵です」「カワイイ 一緒に飲みたい！」「お酒片手に頑張りましょう」などのコメントが寄せられている。

吉田は元アルペンスキー選手で日本スキー連盟アルペンコーチの夫・河野恭介さんと２２年７月に結婚。３月３１日に「ロコ・ソラーレ」からの退団を発表し、新たに発足するプロリーグ「ロックリーグ」に「チームタイフーン」のキャプテンとして参戦することを発表した。