「悪役商会」のリーダーとしても知られる俳優の八名信夫(90)が16日、父から受け継いだ日本刀を備前長船刀剣博物館(岡山県瀬戸内市)に寄贈し、元気な姿を披露している。



【写真】90歳になっても背筋ピーン 日本一ギャング帽が似合う!?

黒石健太郎瀬戸内市長のインスタグラムに「急遽、俳優の八名信夫さんが備前長船刀剣博物館にお越しくださり、お父さまから受け継いだという刀をご寄贈頂きました 肥前刀ということで、江戸前期に佐賀長崎で作られた刀だということです。また、新たな魅力が備前長船刀剣博物館に付け加えられました 心から感謝申し上げます」とつづり、八名から刀を受け取る写真をアップした。



刀には「肥前國住近江大掾藤原忠廣」の銘があり、文化庁が運営する文化遺産オンラインによれば「忠広は、初代忠吉の子で寛永18年(1641年)に近江大掾を受領した。受領前の銘はすべて『肥前国住藤原輝広』と刻むが、受領後は刀に『肥前國住近江大掾藤原忠広』、脇差に『近江大掾藤原忠広』とそれぞれ刻むのを通例としている。長命したこともあり、作刀数も多いことで知られる」とある。また幕末の「人斬り以蔵」として知られる岡田以蔵の愛刀も「忠広」だったといわれている。



寄贈された博物館は「これから調査、研究し、展示したい」という。さらに贈呈に際し、岡山県出身の八名は「地元で、多くの人に見てもらえたら。刀剣の振興に役立ててほしい。父も喜ぶ」と語っていた。



この日の八名は青いジャケットにシャツ、トレードマークのギャング帽姿で90歳とは思えぬ姿勢のよさ。日本刀文化への造詣が深く、これまで映画やドラマで何度も日本刀を握ってきたこともあり、刀を持つ姿も堂にいったもの。



SNSでも「久々に見たけど元気そう」「相変わらず格好いいなぁ」「お元気そうでなにより」「お年を召されてもダンディでかっこいい方だね」といった声があがっていた。



八名は1935年、岡山県出身。明治大から東映フライヤーズ(現日本ハム)に投手として入団もケガのため引退。球団が東映だったこともあり、映画俳優に転身した。83年に「悪役商会」を結成。キューサイの青汁CM「まずーい！もう一杯!!」でお茶の間にも知られる。



（よろず～ニュース編集部）