元なでしこジャパンの澤穂希さん（47）。キャプテンとして臨んだ2011年ドイツW杯で優勝し、アジア人として初めてFIFAバロンドール「女子年間最優秀選手」に選出されるなど、日本サッカー界を牽引したレジェンドだ。現在は仙台に暮らし、1児の母でもある澤さんに、夫との出会いや、出産時のエピソードについて伺った。（全4回の1回目）

【画像】選手同士で結婚…澤穂希さん夫婦のツーショット



澤穂希さん ©今井知佑／文藝春秋

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――2011年ドイツW杯優勝、翌年のロンドン五輪銀メダルの感動がまだ残っています。澤さんが引退されて、11年が経つんですね。

澤穂希さん（以下、澤） 引退したのは2015年末でした。あっという間ですね！

結婚を経て、引退後に仙台へ移住

――その間には、同じ元サッカー選手の辻上裕章さんとご結婚。引退後に、仙台に移住されました。

澤 夫は結婚当初、自分の古巣であるベガルタ仙台で選手の育成やチーム広報に関わっていました。私は現役を引退したタイミングで、仙台に引っ越した形です。

――辻上さんは4年前に福島ユナイテッドFCの副社長になられて。

澤 はい。なので現在夫は福島に単身赴任していて、私と娘は変わらず仙台市に住んでいます。週末に夫が帰ってくるという日常ですね。

――澤さんは東京・府中市出身ですが、仙台暮らしはどうですか？

澤 とってもいいですよ！ はじめは寒いところに行きたくないなーと思っていたんですが（笑）。仙台には都市機能がありつつ自然が豊かで、食べ物もおいしい。教育環境も充実しています。娘の保護者同士のつながりなどもありますし、しばらくは仙台に住むつもりです。

娘は小学4年生に

――2017年1月にはご出産もされました。

澤 娘は、もう小学校4年生になりました。私は将来的には実家のある東京に戻るつもりなので、ゆくゆくは家族の拠点についても話し合うことになりそうです。娘が高校を卒業するくらいかな。彼女の人生は彼女自身に切り開いてほしいので、進路や将来像も本人に任せるつもりです。

――お子さんが産まれてから、夫婦の関係性に変化はありましたか？

澤 結婚当初よりも、今のほうがもっと好いてくれている感じがしますね。

夫との出会いは…

――そもそも、お二人の出会いはいつ頃だったんでしょうか。

澤 2005年頃ですね。私は当時、日テレ・ベレーザに所属していて、そこのトレーナーさんが柏レイソルに移籍したんです。夫はその頃柏のスタッフ。ある時、そのトレーナーさんにバーベキューに呼んでいただいて、そこで初めて出会いました。

――第一印象はいかがでしたか？

澤 その時は「感じのいい人だな」と思っていたくらいでした。それからしばらく間が空いて、彼がサッカー協会の広報に就任した2010年頃に再会しました。彼に「覚えている？」と聞かれて、「ああ、そういえば！」と。でもそれから年に一度くらい会う友人という感じでした。

彼はとにかく言葉に裏表がないし、言いにくいこともズバッと言ってくれる。判断も明確で、彼のアドバイスには説得力がありました。

初めて心のもやもやを吐露できた相手

――澤さんご自身も、決断力があって、常にクリアな判断をされる印象ですが……。

澤 10代の頃から自分の人生はすべて自分で決断してきたという自負はあります。ただ、若い頃はそれなりに悩むこともありましたし、キャリアを重ねると忖度なしに意見を言ってくれる人って減ってきますよね。

そんな中で、彼はいつも的確な意見をくれるし、「頭では分かってるんだけど、あと一歩背中を押してほしい」という気持ちを捉えてくれる。なので、私が初めて心のもやもやを吐露できた相手でした。でも、いつもあまりにハッキリ言うので、ケンカになったこともありました。

――どんなケンカを？

澤 コンディションやパフォーマンスに不安を抱えていた時に、八つ当たりしてしまったり。でも、彼は全く動じなかった。器がめちゃくちゃ大きいんです。

――辻上さんと一緒にいると、素の澤さんでいられたんですね。

澤 気が合うなとは思っています。彼は中学、高校時代をアメリカで過ごしていたんです。私もアメリカのチームでプレーしていましたから、思考が近いのかも。とにかく彼と一緒にいると居心地が良かったので、自然とパートナーとして意識するようになりました。

澤さんから気持ちを伝えた

――澤さんからアプローチを？

澤 アプローチというか、この気持ちを伝えないと後悔するな、と思って。

――辻上さんからのお返事は？

澤 「自分の気持ちを素直に伝えてくれてありがとう。でも澤ちゃんのことは友達として見ているよ」というような感じです。でも、後悔はしませんでしたし、友人関係が終わることもなかったので、その後、自主トレに付き合ってくれることになったんです。

――辻上さんは以前メディアで、「彼女のランニングを自転車で伴走しながら、彼女の人生をサポートするのもありかもと思った」と仰っていましたね。

澤 あの自主トレから距離が縮まったような気がします。自然と、お互い結婚を視野に入れるようになりました。付き合い始めたのは2015年の頭くらいでしたね。

決勝ゴールを決めた引退試合も見届けて

――サッカー選手同士だとお互いを阿吽の呼吸で理解できるところも多そうですが、かえって難しい部分などはありますか？

澤 彼はかなり自問自答したらしいです。「澤穂希の人生を自分が引き受けられるのか」と。でも私は彼を心から尊敬していたし、人生を一緒に歩きたいと考えていたんです。だから、「私たちが力を合わせればどんな困難も乗り越えていけると思う」と彼に告げました。彼はその言葉で結婚を決意したと。

――そして、2015年8月にご結婚。同年の12月、澤さん自ら決勝ゴールを決めた引退試合（皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権）も、辻上さんは見届けていらっしゃった。

澤 37歳の時です。カナダW杯出場を経ての最後の試合で、「やりきった」と心から言えるものでしたね。彼のサポートにも感謝しています。

――普段お家ではどんなお話を？

澤 仕事のことを話したり、娘の学校のこととか、友達や仲間の話、あるいは映画やテレビなどのたわいもない話……。何でも語り合っています。

口喧嘩では言い負かされることも多いです。大事な話し合いになると、夫は「抜本的に……」とか硬い言葉をよく使うんですよ。「夫婦の会話でそんなワード使うの！？」と最初の頃は戸惑いましたね（笑）。

妊娠中、夫に当たってしまったことも

――澤さんの妊娠中、辻上さんは女性ホルモンの影響なども進んで調べていたとか。

澤 そうなんです。イライラして夫に当たってしまったこともあったんですが、「普段なら怒らないようなことなのに」と不思議に思ったのか、「妊娠中、女性の体はどうなるのか」「ホルモンバランスがどう変わるのか」とか調べてくれていました。「父親になる人へ」みたいな本も読んでいましたね。

出産にも立ち会ってくれました。本当は血を見るのも怖い人なのに、「出産は命がけのもの。何かあったら大変だから」と自分から言ってくれて。片時も離れず一緒にいてくれて、本当に心強かったです。

「まずは妻に抱かせてあげて下さい」

――出産はすんなり？

澤 なかなか出てきてくれなかったんです。娘は頑固なところがありますが、その性格はお腹にいる時から形成されていたのかも（笑）。それで、麻酔してもらったら、娘は無事生まれたけど、私は直後にふっと意識が飛んでしまったんです。

なので、看護師さんは「赤ちゃんを抱っこして下さい」と先に夫に声をかけてくれたんですが、夫は「まずは妻に抱かせてあげて下さい」と。私が目が覚めるまで待ってくれていたそうです。嬉しかったですね。

――赤ちゃんを初めて抱っこしたときはいかがでしたか？

澤 もう、感動しました。自分より大事な存在がいることに気づかされたし、この子は私が何があっても守るって。娘は、「母は何があっても私を裏切らない」とか言うんですけど（笑）、愛情が伝わっているのならうれしいですね。

――「母は私を裏切らない」って、小学生の言葉とは思えないですね！

澤 独特な表現でしょう（笑）。うちの娘、わが子ながら本当に面白いんですよ。（つづく）

撮影＝今井知佑／文藝春秋

〈36歳で結婚→仙台移住→長女を出産…「娘とのサッカーもかけっこも、絶対手加減しない（笑）」元なでしこ・澤穂希（47）が明かす、“家族のルール”〉へ続く

（吉井 妙子）