〈「出産後、意識が飛んでしまって…」1児の母になった元なでしこ・澤穂希（47）が明かす、夫からの“嬉しかった言葉”とは？〉から続く

元なでしこジャパンの澤穂希さん（47）。15歳で日本代表入りすると、6大会連続でW杯に出場、2011年ドイツW杯ではキャプテンとしてチームの優勝に貢献するなど、日本女子サッカー界を牽引した。2015年に現役を引退し、38歳で出産。現在は仙台で子育てしながら、スポーツの普及のため様々な活動を行っている。澤さんが子育中に抱いた喜び、葛藤とは……？ 家族との日々について伺った。（全4回の2回目）

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澤穂希さん ©今井知佑／文藝春秋

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――澤さんご一家は、「妻ファースト」だと聞きました。

澤穂希さん（以下、澤） そうですね、ありがたいことに。家の食卓は3人掛けなんですが、私が真ん中。レストランが4人掛けだと、私の横に誰が座るかで夫と娘がもめています（笑）。夫は娘のことももちろん大事にしてくれていますが、まず私の意見を聞いてくれます。娘も「母ファースト」です。

――家でも司令塔をされているんですね。

澤 やっぱり、家族もチームです。お互い分かり合って結婚したつもりでも、それまで育った環境や見てきたもの、経験したものが違うので、相手への思いやりがなければ家庭は回らないですよね。私たちはアスリート夫婦でもあるので、あえて口には出さなくても、「やると決めたことはやる」「約束したことは守る」という思いは、結婚当初から一緒だったかな。

娘に伝えていたこと

――子育てに対しても考えは一緒ですか？

澤 そうですね。娘が小さな頃から、「一人でしっかり生きていく力をつけてほしい」と願って向き合ってきました。

――「澤穂希の娘」となると、時には周りから特別視されることもあるんじゃないでしょうか。

澤 少なからずあったと思います。その時娘がどう答えているかは分かりませんけど、私達は本人にきちんと伝えるようにはしていますね。

たとえば私の友人が娘にプレゼントを贈ってくれたりしたときに、「あなたは恵まれているよ」と言います。夫も「人様からいただくものには心があるから大事にするんだよ」と言いつつ、「母が頑張ったから、よくしてもらっているんだよ」と念押しするんです。学校の友人にも恵まれたおかげで、彼女らしく成長してくれているなと思います。

――夫婦間で、子育ての方針などはありますか？

澤 「人の意見に流されないでほしいね」「ダメなことはダメとしっかり言える子になってほしいね」というのは夫婦で話してきました。娘本人にも「思っていることは口にしていいんだよ」と常々言ってます。なので、楽しかったこと、嫌だったことや悲しかったこと、どんなことでも話してくれるのがうれしいですね。

マイペースぶりは学校でも発揮しているみたいで、学校で男の子とけんかして帰ってきたかと思えば翌日には仲良く遊んでいたりして。この間なんて、出かける直前に「ちょっと待って」ってリコーダーを吹き始めたんです。理由を聞いたら「どうしても今吹きたかった」って、もう面白くて！ それに、かなりの負けず嫌いですね。

「本気でケンカもする」親子関係

――それは母譲りでしょうか？

澤 そうかもしれないですが、そう育てました。うちは、遊びのゲームでもトランプでも、本気で勝負するんです。娘がごく小さい時はわざと負けることもあったけど、ある程度大きくなったら手加減をしなかった。サッカーやかけっこは私が絶対に勝つので、娘は無茶苦茶悔しそうにしてる（笑）。

人生はいいことばかりじゃない。悔しい思いこそが自分を磨くモチベーションになって、次のステップに踏み出せる。そういう訓練を子どもの頃から体験させようと。

――子ども扱いしないんですね。

澤 そうですね。まだ未成年だし、ある程度親が担う責任というのはもちろんあるけど、基本的には一人の人間として接しています。ダメなことはめちゃくちゃ叱るし、本気でケンカもする（笑）。

「ケンカしたらその日のうちに謝ろう」と言ってるんですが、夫と娘が偉いのはすぐ仲直りができるところです。

――澤さんは？

澤 わたしはなかなかできなくて（笑）。たとえば私が「ごめんね」って謝ったら、夫も娘もすぐに「いいよ」って言ってくれるんですけど、私は「今謝られても無理！」ってつい突っぱねちゃう。それで次の日になったら忘れてる……（笑）。何があっても嫌いにならない家族だからこそ、私も甘えているのかもしれません。

――ピッチを完璧にコントロールしていた澤さんは、子育てにも迷いがない感じですね。

澤 いやいや、手探りですよ。いろいろ経験してきたからこそ、子どもを見ていたら「失敗しそうだな」とか分かるじゃないですか。そういう時、つい「やめておいたら？」とか言いたくなっちゃうんです。でも、転ばないと分からないこともあるから、ぐっと我慢したり、それでも口出ししちゃったり……。

「言いすぎちゃったな」「悲しませちゃったかな」って、夜に娘の寝顔を見ながら自己嫌悪に陥ることもしょっちゅうです。自分とは違う一人の人間だから、思うようにいかないことばかり。日々反省するし、娘からたくさんのことを学びますね。

「行ってきます」の時にはハグとキスを

――6歳の頃には、アメリカのサマースクールへ短期留学に送り出したそうですね。

澤 子どもが全く違う環境に身を置くって、とても勇気が必要だったと思うんですよ。でも、「行ってみたい？」と言ったら「うん」と。現地には私も一緒に行ったけど、学校は娘一人で通って、寂しかっただろうし、辛いこともあったと思います。

でもスクールから戻った娘は一段と成長したような表情をしていました。大きくなった時に「あの時の経験が生きた」と思ってもらえればいいですね。

――家訓というか、家族の決め事のようなことはありますか？

澤 「行ってきます」の時にはハグとキスをします。「いつ最後になるか分からないから、後悔しないように」といつも言っていますね。あとは、とにかくコミュニケーションを密にすることかな。ルールというより、家族の会話は本当に多いと思います。

さまざまな資格も取得

――子育て心理アドバイザー、食生活アドバイザー、スポーツ栄養プランナーなどの資格も取られたんですよね。

澤 勉強することで家族を助けられたらいいなと思ったのがきっかけでした。あと、食にはもともと興味があったので。

――「澤さんはすごく料理上手」と元チームメイトから聞いたことがあります。

澤 料理は現役時代から結構やっていたので、おいしいはずです（笑）。なるべく添加物が入っていない食材を選んだり、お米はストウブ鍋で炊いたり、出来立てを出すようにしたり……小さなことでもこだわったら、やっぱりおいしいんですよね。でも、料理上手の人がインスタグラムにアップするようなものでは全然なくて、彩り豊かな料理だったら夫の方が得意かもしれません。休日は夫が作ることが多いんですが、結構手の込んだものをつくるんです。

食育に力を入れたからか、娘は好き嫌いなく育ちました。味覚が大人っぽいんですよ。ゴルゴンゾーラとかバジル、生ガキ、レバー、ピクルスなども平気で食べます。先日はパクチーに挑戦したいというので出したら、「これは無理、ドクダミみたい」って（笑）。「ドクダミなんて知っているの？」とおかしかった。

――ボキャブラリーが豊富ですね。

澤 娘は四字熟語や、「その言葉どこで覚えた？」というワードをよく使うんです。先日も、母娘で二人旅したいね、と言うので「どこに行きたい？」と聞いたら「別府もいいんじゃない」って。「別府！？」って驚きました（笑）。

――感性が小学生じゃないかも。どこで覚えてくるんでしょうか。

澤 子どもの頃に読み聞かせしていたからか、娘は本が大好きなんですよ。誕生日とかのお祝い事に何が欲しいと聞くと必ず「図書券」と言いますね。その図書券の金額内で、「●●と●●を買って、●●は我慢しよう」とか計画しているらしいです。図書館にも頻繁に通っていて、図書カードのスタンプをいっぱいにすることに喜びを感じているみたい。

――お勉強が好きなんですか？

澤 勉強はできないよりできたほうがいいよ、とは言ってますね。私自身、今すごく勉強が楽しいんです。資格をとったのも、学び直しがしたかったからで、今はお金についての勉強をしています。「母はサッカーを頑張ってたけど、もっと勉強もしておけばよかったって思うよ」と、これは教育というよりは、私の本音かな（笑）。

娘とサッカーをすると…

――「将来はサッカー選手に？」と期待する声も多いと思いますが、どうですか？

澤 それはどうだろう（笑）。本人に任せますけど、運動も大好きなんですよ。私の小さいころに似てますね。「徒競走で活躍したいから走りに付き合って」とか、「サッカーを練習したい」とか。私は手を抜かないので「母、サッカー上手いね」とか言われることも（笑）。今は勉強もスポーツも大好きだし、将来どんな道を選択するにしても、その下地はきちんと作ってあげたい。

娘と毎日会話しながら、子どもの存在ってこんなに人生を豊かにしてくれるのかとしみじみ思います。家族には、本当に感謝ですね。（つづく）

撮影＝今井知佑／文藝春秋

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（吉井 妙子）