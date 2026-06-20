様々な分野の「イチバン」を徹底研究する番組『カンニング竹山のイチバン研究所』（ABEMA）が6月17日に配信され、日向坂46の渡辺莉奈による元号をめぐる驚きの発言でスタジオが笑いに包まれる一幕があった。

【映像】スタジオ笑いの瞬間（実際の様子）

番組内では、元乃木坂46の中田花奈が「本日6月19日は、私たちの生活に関する超重要なものが決まった歴史的な日です。何の日かわかりますか？」と問いかけると、これにMCのカンニング竹山は「法律が決まった日？」と回答。

中田は、飛鳥時代の645年6月19日に日本で最初の元号が制定された「元号の日」であると説明し、さらに「日本で最初の元号はもちろんわかりますよね？」とクイズを出題した。

これに対し、渡辺が「本当に（元号は）大正で止まってます」と自身の歴史の知識を素直に明かすと、スタジオは大きな笑いに包まれた。

さらに竹山から「大正の1つ前わかる？」と聞かれた渡辺は「奈良じゃなくて…」と困惑しつつも、「〇〇維新って聞いたことない？」とのヒントを得て「明治！」と笑顔で正解。

竹山は「すごいね。時代の変わりというか。僕の時はまだ明治生まれのおじいちゃん、おばあちゃんがいたからね」とジェネレーションギャップに感嘆し、最後に中田から、日本最初の元号の正解は「大化」であると発表された。