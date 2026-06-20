〈36歳で結婚→仙台移住→長女を出産…「娘とのサッカーもかけっこも、絶対手加減しない（笑）」元なでしこ・澤穂希（47）が明かす、“家族のルール”〉から続く

元なでしこジャパン選手の澤穂希さん（47）。15歳で日本代表入りし、日本女子代表史上、出場数・ゴール数歴代1位を獲得し、女子サッカーW杯へは世界記録となる6大会連続出場を果たした。

【画像】ぴったりくっつく姿がかわいい！ 現在小学4年生の長女と澤穂希さん

37歳まで現役で活躍し続けた背景には、自身の体と真摯に向き合う姿勢があったという。現在は一児の母でもある澤さんに、現役時代から実践していたコンディション管理や、女性のキャリア選択について伺った。（全4回の3回目）



澤穂希さん ©今井知佑／文藝春秋

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10代、20代よりも、30代が一番楽しかった

――現役時代から、「いつかは子どもを持ちたい」と話されていました。37歳まで現役を続けられましたが、30代超えた後のキャリアについて、多くの女性が悩むところだと思います。澤さんはいかがでしたか？

澤穂希さん（以下、澤） 私の場合は30代が一番楽しかったです。10代、20代はとにかく走らされたので（笑）。いつか結婚して子どもが欲しいと思っていたので、若いころから自分の体の状態を把握するようにしていましたね。

――毎日欠かさず基礎体温をつけていたとか。「澤さんの影響で私もつけはじめました」という選手もいました。

澤 月経周期のタイミングを把握するのが主な目的でした。20歳頃からですかね。

――きっかけは何だったんですか？

澤 20歳ぐらいの時に、激しい生理痛に襲われたことがあったんです。当時は一人で産婦人科を訪ねるのに抵抗があって、母に一緒に行ってもらいました。その時に生理のことや、ピルのことを説明してもらって、すごく興味を持って。

こういうことをちゃんと考えていたら、いつか自分が「子どもが欲しい」と思ったときに安心して準備できるだろうなと。そこから一気に産婦人科に行くハードルが下がりましたね。一人のお医者さんだけでなくて、セカンドオピニオンにも行きました。

ピルの服用を始めた理由

――女性アスリートにとって、生理との付き合い方は避けては通れない問題です。

澤 10代の頃、お腹が痛かったり気持ちが沈んだりと悩んでいましたが、友人にも話せませんでした。でも、20歳から5年間、アメリカのチームに所属していたんですが、向こうの選手は当たり前のように生理の話をするし、ピルを服用している人も多かったんです。ピルは女性アスリートにとって身近な薬なんだと分かりました。帰国後、色々説明を受けたうえで、私にとってメリットの方が大きいと思い、服用を始めました。

生理痛が酷いと試合のパフォーマンスに影響しますし、排卵期にはホルモンの関係で靭帯が緩み、ケガが多くなってしまうとも言われています。もちろん個人差はありますが、ピルを服用することで、生理痛の軽減、生理不順の改善、PMS（月経前症候群）の緩和にも繋がります。

――副作用などはありませんでしたか？

澤 私の場合は無かったですが、頭痛や吐き気などがある人もいるそうですし、どの薬も副作用は絶対あるので、納得した上で使ってほしいですね。私も、ドクターやトレーナーに相談しながら、自分に合うものを見つけるまで何種類か使ってみて、他にも疑問があったらなんでも聞くようにしていました。

今でも産婦人科には定期的に通っていますが、自分の体の変化を分かっていたおかげで、パフォーマンスに波がなくなりましたね。

――だからこそ日本代表でも205試合に出場し、ゴール数83得点という金字塔を樹立できたんですね。

澤 37歳まで現役を続けられたのは、自分の体を熟知していたことも大きいと思います。

女性アスリートの体への理解はもっと進んでほしいですね。パフォーマンスのこともそうですけど、結婚し子どもが欲しい時にタイミングよく授かれるのは、自分の体のバイオリズムを知っているからこそ。生理が来ていても排卵していない場合もあるし、生理が不順になることもある。その原因を知っているだけでも、ストレスはかなり軽減されるはずです。

現役続行と妊娠・出産のタイミング

――引退後にはすぐ、38歳でご出産をされました。

澤 子どもが大好きだから、引退後はすぐに欲しいと思っていたんです。かかりつけ医にもアドバイスをもらいつつ、幸運にもすぐに授かることができました。

――現役中に、妊娠・出産のタイミングが不安要素になることはありませんでしたか？

澤 なかったですね。もし結婚して、なかなか妊娠しなかったとしても、すぐに医師に相談できるだろうと思っていました。自分の身体を熟知するのは早いに越したことはないですよね。

――現役続行と妊娠・出産のタイミングに悩む女子アスリートも少なくありません。

澤 現役は続けたいけど、子どもを産むタイミングを考えたらこのまま続けていていいのかという悩みはよく聞きます。

でも今の時代、医学の進歩で選択肢は広がっていると思います。ピルの服用もそうですし、私たちの頃は考えられなかったけど、卵子凍結しておくというのも一つの方法かもしれません。悩んでいる人は、まずは専門家に話を聞いてみてほしいです。

知識があれば、正しい判断ができるようになる、選択肢が多くなるんですよね。だから疑問が浮かんだらすぐに人に聞いて、さらに自分で調べたり勉強したりすることが大事だと思っています。

30代に入ってからの“新しい発見”

――疑問があったらすぐに解決したいタイプですか？

澤 すぐに聞きます。最近は分からなかったらAIにも聞きますけど、AIも嘘をつくので（笑）。信頼できる人、そして自分との対話が一番大事ですね。

現役時代、30代に入ってからが一番楽しかった……というのは、若いころより知識を持っていたから。プレーもそうです。視野が広がって今まで見えてなかった部分が見えるようになって、「こんなとこにパス出せんだ」とか「あ、こんなとこに敵がいる」とか、試合のたびに新しい発見がありました。

10代、20代で走り込んでいた貯金があったからこそ、長く現役を続けられたと思いますし、経験が積み重なって、サッカーをするのがどんどん楽しくなっていきましたね。（つづく）

撮影＝今井知佑／文藝春秋

〈2011年ドイツW杯、なでしこはなぜ強かった？ バロンドールも獲得したレジェンド・澤穂希が振り返る“当時の空気”「目に見えないものが背中を押してくれた」〉へ続く

（吉井 妙子）