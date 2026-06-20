ジャンポケ太田、妻・近藤千尋に愛でられる衝撃の“丸刈り”姿公開 反響「頭どうした？」「なにかやらかしたのか？」「トシさんに見えます」
お笑いコンビ・ジャングルポケットが18日、公式Xを更新。“丸刈り”姿の太田博久の写真を公開し、大きな反響を集めている。
【写真】「ひーぼぉくん坊主 かわいい」妻・近藤千尋に頭をなでられるジャンポケ太田
太田は同日朝に放送された金曜レギュラーを務めるTBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）に生出演。突然の“丸刈り姿”に共演者を困惑させ、「先週、イラスト伝言ゲームがあって、僕ちょっと間違ってしまったので、今日はその反省の意を込めて…」「金曜日を盛り上げきれなかったなと…」と、本当ともボケともとれる“理由”を告白。「あと一応これ、アートメイクなんで…そんなに…。一応ダウンタイム中なんで。来週にはなにもなくなってるんで」とスタジオを笑わせ、近藤は「そうですね、なんか息子みたいでね、かわいいなって（笑）」っと、丸刈り頭をなでて、夫婦仲良さをアピールしていた。
公開された画像では、“丸刈り”姿の太田が、妻・近藤千尋に“丸刈り頭”を愛でられ、笑みを浮かべている。この投稿に、『ラヴィット！』でのやりとりを知らないファンから「なんで坊主になったの？」「頭どうした？」「なにかやらかしたのか？」「タカアンドトシのトシさんに見えます」といった反響が寄せられている。
【写真】「ひーぼぉくん坊主 かわいい」妻・近藤千尋に頭をなでられるジャンポケ太田
太田は同日朝に放送された金曜レギュラーを務めるTBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）に生出演。突然の“丸刈り姿”に共演者を困惑させ、「先週、イラスト伝言ゲームがあって、僕ちょっと間違ってしまったので、今日はその反省の意を込めて…」「金曜日を盛り上げきれなかったなと…」と、本当ともボケともとれる“理由”を告白。「あと一応これ、アートメイクなんで…そんなに…。一応ダウンタイム中なんで。来週にはなにもなくなってるんで」とスタジオを笑わせ、近藤は「そうですね、なんか息子みたいでね、かわいいなって（笑）」っと、丸刈り頭をなでて、夫婦仲良さをアピールしていた。
公開された画像では、“丸刈り”姿の太田が、妻・近藤千尋に“丸刈り頭”を愛でられ、笑みを浮かべている。この投稿に、『ラヴィット！』でのやりとりを知らないファンから「なんで坊主になったの？」「頭どうした？」「なにかやらかしたのか？」「タカアンドトシのトシさんに見えます」といった反響が寄せられている。