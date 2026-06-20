〈「激しい生理痛に襲われて…」15歳で日本代表→W杯6連続出場の“レジェンド”澤穂希（47）が体への意識を変えた“20歳の転機”〉から続く

元サッカー日本代表の澤穂希さん。15歳で日本代表入りし、ワールドカップには6大会連続で出場。キャプテンとして臨んだ2011年ドイツW杯での優勝、そして大会MVPと得点王という功績は、今も多くの人の記憶に刻まれている。同年にはアジア人初となるFIFAバロンドール賞「女子年間最優秀選手賞」受賞という偉業も成し遂げた。現在は一児の母として子育てに励む澤さんに、現役時代を振り返って思うことやチームの関係性、今後の展望について伺った。（全4回の4回目）

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澤穂希さん ©今井知佑／文藝春秋

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ピッチへの復帰は1ミリも考えたことがない

――子育てが一段落したら、またピッチに戻る予定はありますか？

澤穂希さん（以下、澤） それはまったく考えていません。日本サッカー協会の「JFA Magical Field Inspired by Disney」をはじめ、全国で様々な子ども向けのサッカー教室の指導は楽しんでいますけど、競技的なものには一切興味ないですね。

元Jリーガーや、サッカーをやっていた親御さんから「一緒にサッカーをやりませんか？」というお誘いもいただくんですけど、全てお断りしています。ピッチへの復帰は1ミリも考えたことがないし、これからもないですね。

――なぜそこまで強く言い切れるのですか。

澤 現役時代、100％やり切ったという思いがあるからです。完全燃焼なので、残り火はひとかけらもありません。

現役時代は苦しいことがたくさんあったけど、それ以上に楽しいことの方が多かった。こんな満足感・充実感を得られているのも仲間に恵まれたことと、多くの人にサポートしていただけたからだと、今でも心から感謝しています。

2011年、東日本大震災の発生後に行われたW杯

――2011年のドイツW杯で優勝し「To Our Friends Around the World/Thank You for Your Support」と書かれた横断幕をなでしこが掲げたときは、日本だけでなく世界をも一つにした気がします。

澤 ドイツW杯の優勝は、何か目に見えないものが私たちの背中を押してくれたような感じがします。2011年3月の東日本大震災は本当に衝撃的でした。

チームのみんなとどうするべきか、話し合うこともありました。それぞれに色々な思いがある中で、私たちがやれることをやろうと。日本に少しでも明るい話題を届けたいと思っていたし、チーム力を見せることで、一人じゃないんだよというメッセージを伝えたかった。

加えて、日本に対する各国の支援に感謝する気持ちを、日本を代表して世界の皆さんに伝えられるチャンスでもあると思っていました。優勝したときに大きく取り上げてもらいましたが、実際は試合が終了するたびに掲げていたんですよ。

――澤さんは以前から「試合に負け、誰かが自分のミスと言っているようではダメ。一人のミスはみんなのミス」と仰っていました。あの時のなでしこは、誰がミスしたのか誰が活躍したのか分からないほどチームが溶け合っていました。

澤 一人のためにみんなが、みんなのために一人が、という関係性でしたね。究極的な言い方をすれば選手全員が完ぺきにできていたら、絶対に負けることはないんですよ。でも、人間だからそんなことはあり得ない。だったら自分の足りないところをみんなに助けてもらえばいいし、得意な部分は伸ばして誰かのために生かす。

ミスを責めても何も生まれないし、足りない部分をどうやって埋めていくかを考えた方がチームは回るんですよね。

――どうやったら全員がそんな思考になるんですか？

澤 選手同士で普段から密にコミュニケーションを取ることですね。私たちは普段の練習後にも毎日ミーティングをやっていたし、試合後も同様。失点した原因や次回への改善点を話し合っていましたね。そういう日々の積み重ねで、チームの意識統一ができたんだと思います。

W杯前ぐらいになると、それぞれ言葉がなくてもお互いに今どんな状態か、察することができるようになっていましたね。

「私より上手い選手はいっぱいいました」

――6度のW杯出場と4度の五輪経験という圧倒的なキャリアがあるのに、若い選手たちにイジられることもありましたよね。

澤 ありましたね（笑）。年齢やポジションに関係なく一人一人と向き合い、リスペクトしていましたから。それに、私より上手い選手はいっぱいいましたし。

――えっ、バロンドール賞を受賞した人なのに？

澤 私には一番が何もないんです。私はサッカーの基本であるドリブルやキック、リフティング、あるいはジャンプ力、走る距離、ウエイトの数値……。チームメイトに比べて、どれも秀でたものはありませんでした。全部アベレージ。

だから、もっと上手くなりたいと練習を重ねスキルを磨き続けられたし、自分がどうなるかということよりも、チームとして一番になりたいと考えるようになりました。目指したのは、お互いの良さを引き出し、足りないものは補い合うチーム作り。それが、ドイツW杯やロンドン五輪で花開いた。

女子サッカー界を背負うことへのプレッシャーは？

――それでも、澤さんは日本女子サッカーを背負う存在として見られていました。プレッシャーはありませんでしたか？

澤 プレッシャーがあった方が、それに負けないように頑張れましたね。プレッシャーがあるからこそ自分を追い込めたとも思うので、全然大丈夫だったかな。それもやっぱり、一人で戦っているんじゃなくて、チームスポーツだったからですかね。

自分ができないことは、宮間（あや）だったり、阪口（夢穂）だったり、メンバーに「お願い」って頼めていた。自分が全てやらなきゃいけないとは思ってなかったし、私が他の人の背中を見ることもたくさんありました。

バロンドール賞も、私個人がいただいたものとは思っていません。チームを代表して私が受け取ったと考えています。私がすごいんじゃなくて、当時のなでしこが頑張った。

今でも当時のチームメイトと笑いあう

――皆さん、キャラ立ちしていましたよね。それに、アルバイトをしながら日本代表という……。

澤 当時のメンバーはほぼ全員、仕事かアルバイトをしながらサッカーをやっていましたね。今でもみんなと会います。会うといつも同じ話題を繰り返して、同じところでまた笑うんですよ（笑）。同じ話をしていても飽きない仲間がいるのは人生を豊かにしてくれます。

――サッカーという体力の消耗が激しい競技で、37歳までトップで活躍し続けられた理由は？

澤 サッカーが下手だったから、ですね。もっと上手くなりたいと渇望する日々でした。

でも33歳でめまい症に苦しみ、徐々に思考と体が一致しなくなってしまって。もともと、トップレベルで活躍できなくなったら、そこが引退のタイミングだと決めていたんです。カナダW杯の前に引退するべきかどうか自問自答を繰り返して、それでも夫のサポートもあって、引退を1年延ばしました。

――2015年、代表として出場したカナダW杯では準優勝。引退試合となった皇后杯では決勝ゴールを決めました。

澤 心の底から「やり切ったな」と。最高のサッカー人生で、全く悔いはありません。

――澤さんをみてサッカーを始めたという選手が多くいます。

澤 それが一番うれしいかな。私が子どもの頃は女子サッカーチームがなかったので、男子に交じってやるしかなかったし、大会も男子のみで、女子は試合に出られないこともあった。でも今、なでしこの多くの選手が海外チームで活躍しているし、プロとして生計も立てている。そんな環境の下地作りに少しは貢献できたのかなと思うと本当にうれしいです。

日本サッカーのレベルは間違いなく上がっている

――今年の男子サッカーW杯では、日本代表の活躍が期待されますね。

澤 日本サッカーのレベルは間違いなく上がっていると思います。世界ランキングなどいろいろなデータが出ますが、実際にやってみないと結果は最後までわかりません。前回大会だって、強豪のドイツやスペインを破りましたし。

少し前まで日本代表の目標はベスト8だったのに、今の代表は優勝を口にしています。それだけ世界強豪国に伍しているということですよね。観客の一人として、楽しみにしています。

――来年は女子のW杯が、ブラジルで開催されますね。

澤 強いチームとたくさん試合をやってほしいですね。負けてもいいんです。そこで自分たちに足りないところや修正しなきゃいけないところをたくさん出してほしいなと。

今のなでしこには、いい選手が揃っています。海外の選手と日常的に対戦している選手も多く、スピードの感覚やリーチの長さなど、いろんなことを経験できているのですごくプラスになっていると思います。

50歳で何か大きいチャレンジを

――最後に、澤さんの今後の展望を教えてください。

澤 50歳で何か大きいことにチャレンジしたいですね。

――どんなことでしょうか？

澤 分からないです。特に決まっているわけではなくて（笑）。50歳から新たにスタートするってカッコよくないですか？ 「年齢は関係ないですよ」みたいな。今は子育て中心で、考える余裕もないですが、そのころには娘も中学生になるので、徐々に見つけていけたらいいな。

もちろん何かサッカー界のためにできることがあれば、いつでも尽力するつもりです。

撮影＝今井知佑／文藝春秋

澤穂希（さわ ほまれ）／1978年9月6日生まれ、東京都出身。15歳で日本代表入り。2011年、FIFA女子ワールドカップ・ドイツ大会では、キャプテンとしてなでしこジャパンの優勝に貢献し、大会MVPと得点王に輝く。同年度、FIFAバロンドール授賞式にて、「女子年間最優秀選手」を受賞。2015年8月に結婚し、同年12月に現役引退。日本女子代表史上、出場数・ゴール数歴代１位を獲得。現在は、一児の母として子育てしながら、スポーツの普及のため様々な活動を行っている。2023年に「スポーツ栄養プランナー」、「子育て心理アドバイザー」、「食生活アドバイザー®3級」を取得。

（吉井 妙子）