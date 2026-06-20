【哲学】多くの人に会えば会うほど、友人や好きな人が多ければ多いほど、望みと欲求が増大し、その分、自ら不幸を招く機会も増大することになる。

友人を増やせば充実する。好きな人ができれば幸せになれる。望みを高く持てば人生が豊かになる――そう信じてきた。しかし哲学者ショーペンハウアーは、その方向性そのものが不幸を招いていると言う。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』から人生のヒントを探る。

「偶然の産物」として受け入れると、不安が減る

思い通りにならないことが続くとき、

なぜ自分だけこんな目に と感じる。

しかし著者はこう問いかける――

世界の多くの出来事は、そもそも偶然の産物なのではないか、と。

偶然だと思えば、理不尽に感じる。

しかし、それを「運命」として受け入れると、不安や心配が不思議と減っていく。

出来事の意味を問い続けることをやめ、ただ起きたこととして受け取ること――それが、心の動揺を静める第一歩だ。

「幸せになろうと望み過ぎないこと」が、幸福への近道



幸福になるためには、意志と心の動揺を減らさなくてはならない。

不安を減らす確実な方法は、あまり幸せになろうと望み過ぎないことだ。

多くの人に会えば会うほど、友人や好きな人が多ければ多いほど、望みと欲求が増大し、その分、自ら不幸を招く機会も増大することになる。

結局のところ、人間の幸福と不幸は、心の持ちようなのだ。 世界の多くの出来事が偶然の産物だと考えると、人生は苦痛の連続であるが、それを運命として受け入れれば、不安や心配が減ることになる。幸福になるためには、意志と心の動揺を減らさなくてはならない。不安を減らす確実な方法は、あまり幸せになろうと望み過ぎないことだ。多くの人に会えば会うほど、友人や好きな人が多ければ多いほど、望みと欲求が増大し、その分、自ら不幸を招く機会も増大することになる。結局のところ、人間の幸福と不幸は、心の持ちようなのだ。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より

「不安を減らす確実な方法は、あまり幸せになろうと望み過ぎないことだ」――

この言葉は、自己啓発的な「もっと上を目指せ」という声とは真逆の方向を指している。

人間関係についても同じ構造だ。

友人が多ければ多いほど、好きな人ができれば――

その分だけ、望みと欲求も増大し、失望や傷つく機会も増える。

つながりが増えることは喜びであると同時に、不幸を招く機会の増大でもある。

幸福と不幸は、出来事ではなく「心の持ちよう」にある

著者の結論は、シンプルで深い。

結局のところ、人間の幸福と不幸は、心の持ちようなのだ――と。

同じ出来事が起きても、受け取り方によって幸福にも不幸にもなる。

外の世界を変えることより、自分の内側の反応を変えることの方が、はるかに確実だ。

「幸せになりたい」という望みは自然なものだ。

しかしその望みが強くなればなるほど、現実とのギャップが苦しみを生む。

望みの量を少し減らすこと――それは諦めではなく、苦しみを自ら増やすことをやめる、静かな選択だ。

今日から試すなら、「もっと幸せにならなければ」という焦りを一つだけ手放すことだけでいい。